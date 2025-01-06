HARBİN, 6 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin kentindeki Harbin Buz ve Kar Dünyası'nda pazartesi günü ücretsiz bir toplu düğün düzenlendi. Harbin Uluslararası Buz ve Kar Festivali çerçevesinde gerçekleştirilen kış temalı etkinliğe Çin'deki 17 eyalet, büyük belediye ve bölgeden 43 çift katıldı.
Son Dakika › Güncel › Harbin'de Ücretsiz Düğün Etkinliği - Son Dakika
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