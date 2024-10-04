Harbiye Açık Hava Tiyatrosu Ekim Programını Açıkladı

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(İSTANBUL) - İstanbul'un en prestijli etkinlik mekanlarından olan Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, heyecan verici programına ekim ayında da devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketlerinden Kültür A.Ş.'nin işlettiği Harbiye Açık Hava Sahnesi 70 yılı aşkın süredir yerli yabancı yıldızları ağırlamaya devam ediyor.

Ekim ayında da binlerce İstanbullu müzikseveri ağırlayacak Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, yine unutulmaz anların ve performansların adresi olacak. 5 Ekim (yarın) Semicenk, 6 Ekim Gökhan Çınar, 7 Ekim An Epic Symphony & Mustafa Sandal, 8 Ekim Hande Yener, 9 Ekim Mabel Matiz, 10 Ekim Kenan Doğulu ve çok daha fazlası sonbaharda Harbiye Açık Hava sahnesinin keyfini yaşatacak.

Harbiye Açık Hava, yaz boyunca 400 bini aşkın sanatseveri ağırladı. Tarihinde birçok dünya yıldızına ev sahipliği yapmış mekan, eski enerjisine yeniden kavuştu ve yeni sezonda farklı müzik türlerindeki dünya yıldızlarını sahnesinde ağırlamaya, izleyicilere yeni eşsiz anılar yaşatmaya devam ediyor.

Biletler ve detaylı bilgi

Bu ay Harbiye Açık Hava'da gerçekleşecek etkinliklerin biletleri satışa sunuldu. Detaylı bilgi ve bilet temini için 'https://kultur.istanbul' adresi ziyaret edilebilecek. İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nun tüm etkinlik programına ve bilet satış platformlarına Radar Türkiye uygulamasındaki "Harbiye" sekmesinden ulaşılabilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür A.Ş. ve kültür sanat sektörü iş birliğiyle hayata geçirilen "Koltuk Senin" uygulaması bu sezon da Harbiye'de geçerli olacak. 24 yaş ve altı İstanbullulara kültür sanat etkinliklerinden ücretsiz faydalanma fırsatı sunan Koltuk Senin uygulamasıyla gençler, Harbiye Açık Hava'daki etkinliklerden ücretsiz faydalanabilecek.

Nasıl yararlanılır

-Koltuk Senin standı etkinlik saatinden 1 saat önce açılır.

-Girişte bulunan "Koltuk Senin" bilgilendirici totemi üzerinde yer alan QR kod ile Radar Türkiye uygulaması indirilir.

-Bekleyen katılımcılar kendi oluşturdukları sıraya göre işleme alınır.

-Etkinlik başladıktan sonra boş koltuk olması durumunda alınan sıra numarasına göre 24 yaş ve altı İstanbullu gençler içeri alınır ve görevliler tarafından uygun koltuklara yönlendirilir.

Dikkat edilmesi gerekenler

-Koltuk Senin, sahipleri tarafından kullanılmayan ve boş kalan koltukları 24 yaş ve altı İstanbullularla buluşturduğu için, etkinliklerde oturma garantisi verilememektedir. Her etkinlik öncesi sahipleri tarafından kullanılmayan ve boş kalan koltuklar tespit edilir ve buna göre Koltuk Senin misafirleri boş koltuklara yönlendirilir.

-Koltuk Senin uygulamasından yararlanmak için Radar İstanbul uygulaması indirilmiş olmalıdır.

-Koltuk Senin uygulamasından 1 kişi 1 ayda 3 kez yararlanabilir.