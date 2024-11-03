Harris Mitiginde İsrail Protestosu - Son Dakika
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Harris Mitiginde İsrail Protestosu

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Kamala Harris, seçim mitinginde İsrail protestoları nedeniyle konuşmasını kesintiye uğrattı.

03.11.2024 04:54
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- ABD Başkan Adayı Harris'in seçim mitingi İsrail protestosu nedeniyle kesintiye uğradı

Harris: "Başkan olduğumda savaşı sona erdirmek için her şeyi yapacağım"

KUZEY CAROLINA - Düzenlediği seçim mitinginde Filistin destekçileri tarafından protesto edilen Demokrat Partili ABD Başkan Adayı Kamala Harris, "Hepimiz Orta Doğu'daki savaşın sona ermesini ve rehinelerin evlerine dönmesini istiyoruz. Başkan olduğumda bunu sağlamak için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine sayılı günler kala, Demokrat Partili ABD Başkan Adayı Kamala Harris Kuzey Karolina eyaletinin Charlotte şehrinde seçim mitingi düzenledi. Harris'in başkan seçilmesi halinde uygulayacağı ekonomi ve sosyal güvenlik politikalarını anlatmaya ağırlık verdiği mitinge, İsrail protestosu damga vurdu. Yaklaşık 10 kişilik Filistin yanlısı grubun Harris'e "İsrail'i silahlandırmayı bırakma" çağrısı yapması üzerine, Harris destekçileri protestocuları tezahüratlarla bastırmaya çalıştı. "Her şeyin yolunda olduğunu" söyleyen Harris ise, "Burada olmamızın nedenlerinden biri de demokrasi ve insanların fikirlerini söyleme hakkı için mücadele ediyor olmamız. Ama şu anda ben konuşuyorum" ifadelerini kullandı. Harris, protestoculara yanıt olarak "Hepimiz Orta Doğu'daki savaşın sona ermesini ve rehinelerin evlerine dönmesini istiyoruz. Başkan olduğumda bunu sağlamak için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Harris Mitiginde İsrail Protestosu - Son Dakika

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