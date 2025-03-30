Harvard'da Yahudi Karşıtlığı Tartışması - Son Dakika
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Harvard'da Yahudi Karşıtlığı Tartışması

Prof. Dr. Cemal Kafadar, Yahudi karşıtı iddialar sonrası Harvard'dan ayrılmaya zorlandı.

30.03.2025 01:16
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Harvard Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Merkezi (Center for Middle Eastern Studies-CMES) Direktörü Prof. Dr. Cemal Kafadar, merkezin bazı programlarının "Yahudi karşıtı perspektifi temsil etmede başarısız olduğu" iddiasının ardından görevinden alınıyor.

Üniversite öğrencilerinin çıkardığı "The Harvard Crimson" gazetesinin haberine göre, CMES Direktörü ve Türkiye Çalışmaları profesörü Cemal Kafadar ile yardımcısı tarih profesörü Rosie Bsheer görevlerinden ayrılmaya zorlandı.

Harvard Üniversitesinin geçici Sosyal Bilimler Dekanı David Cutler, bazı Harvard üyelerine gönderdiği e-postada, Kafadar'ın yıl sonunda CMES Direktörlüğünden ayrılacağını bildirdi.

Kafadar'a CMES'teki çalışmaları için teşekkür eden Cutler, meslektaşlarından 16 Nisan'a kadar direktörlük pozisyonu için potansiyel adaylar önermelerini istedi.

Bsheer'ın adının geçmediği e-postada, Kafadar'ın ayrılışına ilişkin neden belirtilmedi.

Kararın, merkezin bazı programlarının "Yahudi karşıtı ve İsrail perspektiflerini temsil etmede başarısız olduğu" iddialarının ardından gelmesi dikkati çekti.

Öte yandan, Kafadar ve Bsheer'in, fakültedeki görevlerine devam edeceği belirtildi.

Harvard Fen Edebiyat Fakültesi Sözcüsü, konuya ilişkin yorum yapmayı reddetti.

Harvard Üniversitesinin eski rektörü Lawrence Summers, 4 Mart'ta CMES'in ev sahipliği yaptığı "İsrail'in Lübnan Savaşı" konulu panelin, üniversitenin "yasal baskı altında" kısa süre önce kabul ettiği Uluslararası Holokost Anma İttifakı'nın (IHRA) "antisemitizm" tanımına göre "büyük olasılıkla" Yahudi karşıtı olduğunu ifade etmişti.

Harvard Yahudi Mezunlar İttifakının daha önce yayımladığı bir raporda, CMES, İsrail'i "dünyanın en büyük kötülükleri olan ırkçılık, apartheid ve soykırımı bünyesinde barındıran son sömürgeci yerleşimci güç" olarak şeytanlaştırmakla suçlanmıştı.

Orta Doğu Çalışmaları Merkezi

1954 yılında kurulan Harvard Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Merkezi, bölgeyle ilgili çok çeşitli konularda araştırma ve öğretimi destekliyor. Orta Doğu'da çeşitli politikaları, kültürleri ve tarihleri anlamak için ilk elden bilgi edinmeyi hedefleyen merkez, Harvard lisans programlarından mezun olan akademisyenleri, akademi, iş dünyası, gazetecilik ve hukuk gibi kariyerlerine Orta Doğu hakkında derinlemesine bir anlayış getirmeyi amaçlıyor.

Merkez, öğrencilere Orta Doğu alanında bir yüksek lisans programı ve Tarih, Antropoloji, Sanat ve Mimarlık Tarihi gibi bölümlerle ortaklaşa yürütülen doktora programları dahil olmak üzere çeşitli akademik programlar sunuyor.

Filistin ve Gazze'deki olaylara ilişkin birçok etkinlik düzenleyen Merkez, son zamanlarda "Yahudi karşıtı" olduğu iddialarıyla İsrail yanlısı çevrelerce eleştiriliyor.

Kaynak: AA

Harvard Üniversitesi, Orta Doğu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Harvard'da Yahudi Karşıtlığı Tartışması - Son Dakika

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