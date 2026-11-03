Hasan Ayrancı ve kızı Azra, Kastamonu'daki Atlı İstiklal Yolu Yürüyüşü'ne katıldı - Son Dakika
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Hasan Ayrancı ve kızı Azra, Kastamonu'daki Atlı İstiklal Yolu Yürüyüşü'ne katıldı

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Hasan Ayrancı ve kızı Azra, Kastamonu\'daki Atlı İstiklal Yolu Yürüyüşü\'ne katıldı
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Hasan Ayrancı ve kızı Azra, Kastamonu\'daki Atlı İstiklal Yolu Yürüyüşü\'ne katıldı
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Hasan Ayrancı, 17 yaşındaki kızı Azra ile birlikte Kastamonu'da 27-28 Ekim'de düzenlenen Atlı İstiklal Yolu Yürüyüşü'ne üçüncü kez katıldı. Baba kız, Kurtuluş Savaşı'nda cepheye silah ve mühimmat taşınan tarihi güzergahta atları Altay ve Hazan ile yol aldı.

Çocukluğunda başlayan binicilik tutkusunu 17 yaşındaki kızı Azra'ya da aşılayan Hasan Ayrancı, tarihi güzergahlarda düzenlenen atlı yürüyüşlerde kızıyla geçmişin izlerini sürüyor.

Yaklaşık 10 yaşından bu yana ata binen Hasan Ayrancı (45), kızıyla Türkiye'nin farklı bölgelerinde düzenlenen atlı yürüyüşlere ve etkinliklere katılıyor.

Babasının izinden giderek küçük yaşlarda biniciliğe başlayan Azra Ayrancı da tarihi güzergahlarda düzenlenen etkinliklerde babasına eşlik ediyor.

Son olarak atları "Altay" ve "Hazan" ile Kastamonu'da 27 ve 28 Ekim'de düzenlenen Atlı İstiklal Yolu Yürüyüşü'ne katılan baba kız, Kurtuluş Savaşı yıllarında cepheye silah ve mühimmat taşınan tarihi güzergahta birlikte yol aldı.

Hasan Ayrancı, AA muhabirine, biniciliğin kendileri için yalnızca bir spor değil, aynı zamanda tarihi ve milli değerleri yaşatmanın bir yolu olduğunu söyledi.

İstiklal Yolu'ndaki yürüyüşe üçüncü kez katıldıklarını belirten Ayrancı, şöyle konuştu:

"Zaten benim için bu yolun en anlamlı tarafı da bu ruhu kızımla beraber burada yaşayabilmek. Binicilik ve Kültür Derneği ile bu organizasyonu yapıyoruz. Her sene de bu yolu yürüyoruz ama bizim için bu yol sadece bir yol değil. Yani kahramanlığın, fedakarlığın, cesaretin ve bağımsızlık mücadelesinde önemli bir simge haline gelen bu yolda biz sadece yol yürümüyoruz. Burada biz aslında cepheye umut ve mühimmat taşıyan kahraman atalarımızın emanetini taşıyoruz."

"Burada amacımız bu yolda yaşananları unutturmamak"

Kızıyla bu etkinliklerde yer almanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını ifade eden Ayrancı, "Bu ruhu kızıma da taşıyabilmem ve bunu burada devam ettirebilmemiz çok güzel bir duygu. Sonuçta nesilden nesle nasıl aktarıldıysa bu yol, benden kızıma veya onun çocuklarına da aktarılacak. Burada amacımız bu yolda yaşananları unutturmamak. Bu yolun Türkiye için ve bağımsızlığımız için önemini unutturmadan nesilden nesile aktarmamız..." dedi.

Hedeflerinden bahseden Ayrancı, "30 Ağustos'ta Afyonkarahisar'dan İzmir'e yürüyeceğiz. Fahrettin Altay Paşa'nın gidip orada Yunanları denize döktüğü yolu da yürüyeceğiz. Bu tür etkinlikleri yapıyoruz. O yürüyüşte de yine kızımla birlikte olacağım. Ben 10 yaşından beri zaten at biniyorum. Kızım da benim gibi, onu da 10 yaşından beri biner hale getirdik. Ata sporumuzu devam ettiriyoruz." diye konuştu.

Lise öğrencisi Azra Ayrancı da babasıyla ata binmekten ve tarihi güzergahlarda düzenlenen etkinliklere katılmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Bu tür etkinliklere katılmayı sürdüreceğini belirten Ayrancı, "Çok güzel bir duygu gerçekten. Daha önce de babamla gelmiştim. O yollardan sadece at binerek geçmiyoruz, o ruhu da taşıyoruz içimizde. Gerçekten onların izinden gitmek çok gurur verici. Özellikle babamla birlikte gitmek. Çok güzel geçiyor." ifadelerini kullandı.

Atlı yürüyüşü herkese tavsiye eden Ayrancı, şunları kaydetti:

"Herkes yapsın isterim. Gerçekten atla bir yola gitmek, özellikle böyle bir yola gitmek çok çok müthiş bir şey. Çok etkileyici ve ruha iyi gelen bir şey. Ben babamın izinden gidiyorum. Gerçekten insan sağlığına da fiziksel, ruhsal, çok iyi geliyor. Neresi olursa babamla birlikte gideriz. Yine ben de İzmir yürüyüşüne gitmek istiyorum. Onun dışında yarışlarımız oluyor. Onlara katılmak istiyorum."

Kaynak: AA
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