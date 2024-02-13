Hasan Nasrallah: Arabulucu heyetlerin tek hedefi İsrail\'in güvenliği

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail ordusu ile çatışmaların durdurulması için arabulucu konumunda Beyrut'a gelen tüm yabancı heyetlerin "tek hedefinin İsrail'in güvenliğini sağlamak" olduğunu söyledi.
Nasrallah, Hizbullah'ın İsrail ordusu ile farklı tarihlerde yaşanan çatışmalarda yaralanan mensupları için düzenlenen programına video konferans aracılığıyla katıldı.
İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 129 gündür sınırda devam eden çatışmalara işaret eden Nasrallah, "Gazze'de yaşananlar, Lübnan, Suriye, Ürdün ve Mısır'ın ulusal çıkarları için İsrail'in bu savaştan mağlup çıkması gerektiriyor." değerlendirmesinde bulundu.
Lübnan'ın güneyinden İsrail'e yönelik bir cephenin açılmasının sebebine ilişkin Nasrallah, Lübnan'ın birincil derecede ulusal çıkarları ve İsrail'in savaşta zaferinin engellenmesi için cephenin açıldığını dile getirdi.
Lübnan'da Hizbullah ve onun direniş cephesine yönelik bazı ön yargılar ve eleştirilen olduğunu belirten Nasrallah, "Ön yargılı tutumlara sahip partiler var. 'Sağır, dilsiz, kör' sözü onlar için geçerli. Önemli olan bu çekişmeler, mezhep çatışmasına dönüşmemeli çünkü İsrail'in çıkarına olacaktır." dedi.
"Beyrut'a gelen arabulucu heyetlerin tek hedefi İsrail'in güvenliğini sağlamak"
Çatışmaların başladığı andan itibaren özellikle Batı ülkelerinden arabulucu olarak heyetlerin geldiğini aktaran Nasrallah, "Beyrut'a gelen arabulucu heyetlerin tek hedefi İsrail'in güvenliğini sağlamak" ifadelerini kullandı.
Nasrallah, Lübnan cephesindeki ateşkesin sağlanması için yapılan tüm görüşmeler ve önerilerin hedefinin İsrail'in kuzeyindeki 100 bin yerleşimcinin evine geri dönebilmesi olduğunu kaydetti.
İsrail'in Lübnan'a ait, işgal ettiği Kefr Şuba, Şebaa Çiftlikleri ve Gacar köyü mevzusunun arabulucu heyetlere hatırlatıldığını ve verilen yanıta değinen Nasrallah, tüm heyetlerin "ateşkes olsun, yerleşimciler geri dönsün" sonra bakarız diyerek, durumu geçiştirdikleri eleştirisinde bulundu.
Nasrallah, "Gazze'ye yönelik savaşın sona ermesi" halinde Lübnan'daki çatışmaların da duracağını söyledi.
"Cephede telefon kullanılmasın"
Lübnan cephesinde Hizbullah'ın son dönemlerde artan kayıpların nedeninin kullanılan telefonlara ve internete bağlayan Nasrallah, cep telefonunun bir dinleme cihazı olduğunu, başta mensupları olmak üzere güneydeki tüm köy ve belde sakinlerinden cep telefonu kullanmamasını istedi.
İsrail'in sınır cephesindeki bölgeleri gözetlemek için "ajanlara" ihtiyaç duymadığını aktaran Nasrallah, yollar ve evlerin önünde bulunan internete bağlı tüm gözetleme kameralarını izleyebildiğini, bu yüzden söz konusu kameraların internet ile bağlantılarının kesilmesi gerektiğini belirtti.
Hizbullah ile İsrail ordusu arasındaki çatışmalar
İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan-İsrail sınırında karşılıklı çatışmalar yaşanıyor.
Çatışmalar nedeniyle Lübnan'da 86 bin, İsrail'de 100 bine yakın sivilin evlerini terk ederek yerinden olduğu belirtiliyor.
Ayrıca Çatışmalarda 193 Hizbullah mensubu, 8 Emel Hareketi, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi, 12 Hamas Hareketi mensubunun yanı sıra 31 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldürüldü.???????
Hizbullah ile İsrail ordusu arasındaki çatışmaların sona erdirilmesi ve kara sınırının çizilmesi için arabulucu konumundaki ABD ve Fransa'dan heyetler farklı aralıklarla Tel Aviv ve Beyrut'u ziyaret etti.
İsrail'in sınır üzerindeki işgalleri
İsrail ordusu, 1967'de Suriye ile girdiği savaşta Golan Tepeleri'nin ardından Lübnan'ın kendisine ait olduğunu vurguladığı Kefr Şuba Tepeleri, Şebaa Çiftlikleri ile Gacar köyünün bir kısmını işgal etmişti.
Lübnan Dışişleri Bakanlığı, 4 Temmuz 2023'te yaptığı açıklamada, İsrail'in Gacar köyünün kuzeyine girişleri yasakladığını duyurmuş, Tel Aviv'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararını açık şekilde ihlal ederek işgal bölgesini genişletmek istediği uyarısında bulunmuştu.
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