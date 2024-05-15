Hasan Nasrallah, Hamas Üyesi ile Gazze Şeridi\'ndeki Çatışmaları Görüştü

Güncel

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın, Hamas Hareketi Siyasi Büro Üuyesi Halil el Hayye ile Gazze Şeridi'nde yaşanan çatışmaları görüştüğü belirtildi.

Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, Nasrallah'ın, Hayye ve beraberindeki heyetle Beyrut'ta bir araya geldiği ifade edildi.

Görüşmede, özellikle Gazze Şeridi'ndeki durum başta olmak üzere işgal altındaki Filistin'in diğer bölgeleri ile Lübnan gibi destek cephelerindeki gelişmelerin detaylı bir şekilde ele alındığı kaydedildi.

Tüm tarafların, Aksa Tufanı kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılabilmesi için iş birliği ve dayanışmalarını güçlendirmesine vurgu yapıldı.