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Hasankeyf lise öğrencileri, 2023'e damga vuran fotoğraflara oy verdi - Son Dakika
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Hasankeyf lise öğrencileri, 2023'e damga vuran fotoğraflara oy verdi

Hasankeyf Beşir Tutuş Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katılarak, 147 fotoğraftan oluşan sergideki favori fotoğraflarını seçti. Öğrenciler, farklı kategorilerde yer alan fotoğraflar arasından seçim yaparak, oylamaya katıldıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Hasankeyf lise öğrencileri, 2023\'e damga vuran fotoğraflara oy verdi
12.01.2024 - 18:21,  Güncelleme: 18:23
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Hasankeyf ilçesinde lise öğrencileri, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Hasankeyf Beşir Tutuş Çok Programlı Anadolu Lisesinde okuyan öğrenciler, Türkiye ve Dünya gündemini etkileyen, uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan ve 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı, çalışma yaptıkları çocuk gelişim atölyesinde inceledi.

"Haber" kategorisinde oylamaya sunulan Yair Palti'nin "S.O.S", Çevre ve Yaşam" kategorisinde Mostafa Alkharouf'un "İlk kıblede namaz", "Spor" kategorisinde ise Fatemeh Bahrami'nin "Engel tanımayan" fotoğrafına oy veren 10. sınıf öğrencilerinden Damla Avanaş, bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Umudun simgeleri", İsrail yönetiminin savaş suçu niteliğindeki saldırılarından hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen " Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Hayat kalkanı" fotoğrafını seçti.

Avanaş, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu söyledi.

Oylamaya katılan 9. sınıf öğrencilerinden Muhammed Sait Şimşek ise fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirtti.

Fotoğrafların kendisini çok etkilediğini kaydeden Şimşek, "Oylamaya katıldığım için çok mutluyum." dedi.

Diğer 9 öğrenci de 5 kategoriden beğendikleri fotoğraflara oy verdi.

Kaynak: AA
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