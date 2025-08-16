Hasankeyf'te Akşam Serinliği - Son Dakika
Hasankeyf'te Akşam Serinliği

16.08.2025 11:16
Batman'ın Hasankeyf ilçesi, sıcak havadan kaçan ziyaretçilerini akşam saatlerinde ağırlıyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesi, sıcaklıkların 40 dereceyi aşması nedeniyle ziyaretçilerini akşam serinliğinde ağırlıyor.

Termometrelerin 40 dereceyi aştığı, hissedilen sıcaklığın 50 dereceye yaklaştığı tarihi ilçede kavurucu sıcaklar, yerli ve yabancı ziyaretçileri akşam gezilerine yönlendiriyor.

Gün batımı ve akşam saatlerinde 28 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı, ziyaretçilere serin ortamda tekne turu yapma ve tarihi yapıları gezme imkanı sunuyor.

Adana'dan gelen ziyaretçilerden 22 yaşındaki Mahsun Atay, AA muhabirine, Hasankeyf'teki tarihi yapıları görmek için geldiğini söyledi.

Tarihi ilçeye gelir gelmez serin havada tekne turuna katıldıklarını aktaran Atay, "Hasankeyf'ten sonra Batman'a, oradan da Şırnak'a gideceğiz. Öğle saatleri çok sıcak ama Adana kadar değil çünkü burada nem yok. Akşamları çok serin oluyor. Biz de Hasankeyf'e serinlemeye geldik." dedi.

"Hasankeyf, görülmesi gereken bir yer"

Antalya'dan gelen 45 yaşındaki Nur Özçiftçi de Hasankeyf'in mimari yapısının kendisini derinden etkilediğini belirtti.

Serin suların üstünde Hasankeyf Kalesi'ni ve mağaraları yakından gördüğünü anlatan Özçiftçi, şöyle konuştu:

"Hasankeyf, görülmesi gereken bir yer. Gerçekten çok beğendim. Diyarbakır, Nusaybin ve Midyat'ı gezdik. Ondan sonra buraya geldik. Buradan sonra Batman'a gideceğiz."

Şırnak'ın Uludere ilçesinden gelen 21 yaşındaki Nurcan Karatavuk ise Hasankeyf'in köklü tarihini görmek istediğini, gündüz saatlerinde sıcaktan etkilenmemek için akşam saatlerini tercih ettiklerini söyledi.

Karatavuk, "Serin havada Hasankeyf'i gezmenin keyfini yaşıyoruz. Havalar çok sıcak, akşamları ise serin ve daha güzel. Ablam ve arkadaşlarımla geldim. Hasankeyf'i çok beğendik." ifadelerini kullandı.

Bitlis'ten gelen Enes Altın da ilk kez Hasankeyf'e geldiğini dile getirerek, ilçenin tarihi yapılarına hayran kaldığını kaydetti.

Hasankeyf'e manzara fotoğrafları çekmek için geldiğini anlatan Ali Bozkurt da "Tarihi yapıları görüp bizzat yaşamak istedim. Hasankeyf'i ekrandan izlemeyle burada görme arasında dağlar kadar fark var." dedi.

Kaynak: AA

