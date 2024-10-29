Hasankeyf'te Cumhuriyet Bayramı Kutlandı

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.
Kent Meydanı'nda düzenlenen törene Kaymakam Mehmet Ali İmrak, kamu kurumlarının yöneticileri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Kaymakam İmrak, törene katılanların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
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