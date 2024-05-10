Hasankeyf'te düzenlenen voleybol turnuvasının şampiyonu belli oldu - Son Dakika
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Hasankeyf'te düzenlenen voleybol turnuvasının şampiyonu belli oldu

Hasankeyf\'te düzenlenen voleybol turnuvasının şampiyonu belli oldu

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvada, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü takımları finalde karşılaştı. Müsabakayı kazanan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü şampiyon olurken, İlçe Jandarma Komutanlığı ikinci, İlçe Emniyet Amirliği ise üçüncü oldu. Kaymakam Mehmet Ali İmrak, dereceye giren takımlara madalya ve kupalarını takdim etti.

10.05.2024 16:57
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Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi.

Bahar Şenlikleri kapsamında bu ikincisi düzenlen turnuva, Hasankeyf Spor Salonunda 8 takımın katılımıyla düzenlendi.

Turnuvanın final maçı İlçe Jandarma Komutanlığı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü takımı arasında oynandı.

Müsabakada galip gelen Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü turnuvanın şampiyonu oldu. İlçe Jandarma Komutanlığı takımı ikinci, İlçe Emniyet Amirliği takımı ise üçüncü oldu.

Kaymakam Mehmet Ali imrak, dereceye giren takımları tebrik ederek, madalya ve kupalarını takdim etti.

Kaynak: AA

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