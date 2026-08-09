Hasankeyf'te Gençlik Kampı Düzenlendi - Son Dakika
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Hasankeyf'te Gençlik Kampı Düzenlendi

Hasankeyf\'te Gençlik Kampı Düzenlendi
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Trabzon ve Antalya'dan gelen 80 genç, Hasankeyf'te doğa ve tarih ile buluştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Adımlarımız tarihe yönümüz geleceğe" sloganıyla düzenlediği organizasyon kapsamında Trabzon ve Antalya'dan gelen 80 genç, Hasankeyf Medeniyet, Tarih ve Kültür Kampı'nda doğa ve tarihle buluştu.

Birçok medeniyetin izlerini taşıyan Batman'ın Hasankeyf ilçesi, ülkenin farklı illerinden gelen ziyaretçilerin yanı sıra gençlere de ev sahipliği yapıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen Hasankeyf Medeniyet, Tarih ve Kültür Kampı, geçen yıl 6 bin 300 genci ağırladı.

Yılın 12 ayı hizmet sunan 220 kişi kapasiteli kamp, bu yıl ocak ve temmuz ayları arasında 4 bin 800 gence ev sahipliği yaptı.

Kampa son olarak Trabzon ve Antalya'dan gelen 80 genç katıldı. Gençler, Hasankeyf ilçesinde İmam Abdullah Türbesi, Zeynel Bey Türbesi, Artuklu Hamamı, Er-Rızk Camisi, Hasankeyf Müzesi gibi tarihi yapıları ziyaret etti, Ilısu Baraj Gölü'nde katıldıkları tekne turlarıyla kanyonları ve Hasankeyf Kalesi'ni görme imkanı buldu.

Hasankeyf'in yanı sıra Batman kent merkezi ile Mardin'in Midyat ilçesini gezen gençler, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Batman Çayı üzerine kurulan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Malabadi Köprüsü'nü de ziyaret etti.

"Her köşesi tarih kokan bir memleket"

Kampa katılan gençlerden Aslı Namal, AA muhabirine Antalya'nın Alanya ilçesinden geldiğini, kampta güzel vakit geçirdiğini söyledi.

Namal, "İlk defa gençlik kampına geldim. Gençlik ve Spor Bakanlığının gençlere böyle ücretsiz kamplar düzenlemesi çok güzel. Batman'ın bu kadar güzel bir yer olduğunu gerçekten bilmiyordum. İleride çocuklarıma da göstermek isteyeceğim bir şehir. Bu imkan için teşekkür ederiz." dedi.

Antalya'dan gelen Tuba Demir de Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen birçok kampa katıldığını dile getirerek, gençleri kültür ve medeniyet kamplarına katılmaya davet etti.

Demir, "Burada yaklaşık 12 bin yıllık tarihe şahit oluyoruz. Her köşesi tarih kokan bir memleket. Herkese buraya gelmelerini tavsiye ederim. Medeniyetlerin yaşadığı yerleri görmek güzel bir deneyim oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür ederiz." diye konuştu.

Kampa Trabzon'dan katılan Büşra Ören ise Hasankeyf'in tarihi değerlerini görme fırsatı bulduğunu belirterek, çok keyifli anlar yaşadıklarını, çok güzel ağırlandıklarını söyledi.

"Gençler Hasankeyf'e ve kampımıza hayran kalıyor"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk, Hasankeyf Medeniyet, Tarih ve Kültür Kampı'nın 2025 yılında gençlerin hizmetine sunulduğunu belirtti.

Yılın 12 ayı gençlere hizmet verdiklerini ifade eden Özperk, şunları kaydetti:

"Burası Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ilk gençlik kampı. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen gençler Hasankeyf'e ve kampımıza hayran kalıyor. Kampa gelen gençlere hem Hasankeyf'i gezdirme hem de Midyat'ın tarihi ve kültürel dokusunu tanıtma fırsatımız oluyor ayrıca dünyanın sayılı taş kemer köprülerinden biri olan Malabadi Köprüsü'nü de gençlerimize tanıtma imkanı elde ediyoruz. Gençlerimize Ilısu Baraj Gölü'nde tekne turlarıyla çevreyi su üzerinden keşfetme imkanı da sunuyoruz. Gençlerimize hizmet sunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz."

Özperk, kampta Trabzon ve Antalya'dan gelen gençleri de ağırladıklarını anlatarak, "Trabzonlu kardeşlerimiz bereketli ovalara hayran kaldı. Üzüm bağlarımız, fıstık bahçelerimiz, Midyat'ın taş evleri, Hasankeyf'in tarihi dokusu ve Batman Çayı üzerinde bulunan Malabadi Köprüsü onları çok etkiledi. Antalya'dan gelen arkadaşlarımız da aynı şekilde Batman'a hayran kaldı." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hasankeyf'te Gençlik Kampı Düzenlendi - Son Dakika

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