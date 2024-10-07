Hasankeyf'te Gümrük Kaçağı Ürün Ele Geçirildi

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 4 araçta gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi, 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yol kontrol uygulama noktasında durdurulan 4 araçta arama yapıldı.
Aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 1442 paket sigara, 40 kilogram nargile tütünü ve 2 cep telefonu ele geçirildi.
Olayla ilgili 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
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