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Hasankeyf'te öğrencilere geri dönüşüm eğitimi verildi

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen Eğitimde Başarıyı Artırma Projesi kapsamında, öğrencilere 'Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm' etkinliği düzenlendi. Etkinlikte öğrenciler atıkların geri dönüşümünü sağladı ve geri dönüşümün önemiyle ilgili bilgilendirildi. Okul müdürü, bu çalışmanın yaşanılabilir ve temiz bir dünya için farkındalık oluşturduğunu belirtti.

Hasankeyf\'te öğrencilere geri dönüşüm eğitimi verildi
25.12.2023 - 15:23,
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Batman'ın Hasankeyf ilçesinde lise ve ortaokul öğrencilerine yönelik Eğitimde Başarıyı Artırma Projesi (EBAP) kapsamında "Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm" etkinliği düzenlendi.

Hasankeyf Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulunda düzenlenen etkinlikte öğrenciler atıkların geri dönüşümünü sağladı, öğrencilere geri dönüşümün önemiyle ilgili bilgi verildi.

Okul müdürü Aydın Özen, daha temiz bir dünya için bireylerin bilinçlenmesinin önemine değindi.

Özen, "Bilinçli öğrencilerimizle sıfır atık konusunda çalışma yaptık. İlçemiz özelinde yaptığımız bu çalışmayla yaşanılabilir bir dünya için yola çıktık. Öğrencilerimiz çalışmalarıyla yaşanılabilir ve temiz bir dünya için farkındalık oluşturmuş oldu." dedi.

Kaynak: AA
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İmam Hatip Liseleri, Hasankeyf, Batman, Çevre, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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