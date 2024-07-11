Hasankeyf'teki köye baz istasyonu kuruldu

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde şebeke sorunu yaşayan köye baz istasyonu kuruldu.
Vali Ekrem Canalp, ilçenin Saklı köyünü ziyaret ettiğinde vatandaşlar şebeke sorununun çözümü için destek istedi.
Bunun üzerine Canalp'in talimatıyla çalışma başlatıldı.
Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş tarafından 3 operatörü kapsayan bir baz istasyonu yapılarak kurularak köydeki vatandaşların yaşadığı sorun giderildi.
Köylüler, emeği geçen herkese teşekkür etti.
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