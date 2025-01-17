Hasta Yaban Keçisi Tedavi Altına Alındı - Son Dakika
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Hasta Yaban Keçisi Tedavi Altına Alındı

Hasta Yaban Keçisi Tedavi Altına Alındı

Tunceli'de hastalığı nedeniyle bitkin düşen yaban keçisi, ekiplerin çalışmasıyla yakalanarak tedavi edildi.

17.01.2025 19:16
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Tunceli'de hasta halde bulunan yaban keçisi, ekiplerin çalışmasıyla yakalanarak tedavi altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi ekipleri, kentin Munzur Vadisi Milli Parkı'nda denetim yaparken dağlık alanda hareketsiz duran bir yaban keçisiyle karşılaştı.

Ekipler, dron ve dürbün kullanarak yaptıkları kontrolde erkek yaban keçisinin hastalıktan dolayı bitkin düştüğünü fark etti.

Bunun üzerine DKMP görevlileri, yaban keçisini kurtarmak için durumu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekiplerine de bildirerek destek istedi.

Araçlarla bölgeye intikal eden AFAD ekipleri, gerekli hazırlıklarının ardından bot yardımıyla Munzur Çayı'ndan karşıya geçip keçinin bulunduğu alana ulaştı.

Veteriner hekim desteğinde yakalanan yaban keçisi, daha sonra kontrollü şekilde bota alınarak kıyıda bekleyen DKMP personellerine teslim edildi.

Şube müdürlüğüne getirilerek tedavi altına alınan yaban keçisi, sağlığına kavuşunca doğal ortamına bırakılacak.

Kaynak: AA

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