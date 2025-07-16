Hastanede Kötü Muamele Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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Hastanede Kötü Muamele Davası Devam Ediyor

16.07.2025 15:08
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İstanbul'da özel hastanede sağlık personelinin yaşlı hastaya kötü muamelesi yargılanıyor.

İstanbul'da, özel hastanedeki sağlık personelinin yaşlı bir hastaya kötü muamelede bulunduğu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından 7 sanığın 3'er yıldan 8'er yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası istemiyle yargılanmalarına devam edildi.

Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Nuriye K, Murat Y, İrem A.E. ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunmasını yapması için kendisine söz verilen İrem A.E, söz konusu görüntülerde konuşan kişilerden olmadığını iddia etti.

Hastanede yoğun bakım hemşiresi olarak yaklaşık 1,5 yıl çalıştığını, kendisinin herhangi birine eziyette bulunmadığını, arkadaşlarının da benzer bir eylemine şahit olmadığını savundu.

O dönemde hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan sanık Murat Y. ise nöbete kaldığı dönemde hiçbir zaman müştekiye eziyet edildiğini görmediğini öne sürdü.

Murat Y, sabah doktor odasında söz konusu videoları hemşirelerin izlediğini gördüğünü anlatarak, "Hepsinin telefonunda vardı. Eğlence amaçlı izliyorlardı. Herkes herkese bu videoları gönderiyordu. Ben, bendeki videoyu kimseye göndermedim, telefonumla birlikte hakimliğe teslim ettim. Ben sadece bu durumu şikayet etmek amacıyla görüntüyü aldım. Bu olaylar ortaya çıkmadan önce CİMER'e yazı yazarak şikayette bulunmuştum. Suçlamayı kabul etmiyorum." diye konuştu.

Gördüğü olaylardan dolayı işten ayrılmak istediğini iddia eden sanık, "Beni yönetim katına çağırdılar. 'Bu telefonu bize bırak. Biz sana sıfır yeni bir telefon verelim. Ayrıca tazminatını ve üstüne bir miktarda para verelim.' şeklinde teklifte bulundular. Ancak ben telefonumu bırakmadım. Görüntülerin ortaya çıkmaması için benden telefonumu istemişlerdi." ifadelerini kullandı.

Duruşmada alınan ara kararda tanık Mine E'nin dinlenmesine hükmedildi.

Dosyadaki tüm sanıkların fotoğraflarının temin edilip, söz konusu görüntülerle mukayesesinin ardından rapor düzenlenmesi için dosyanın Adli Tıp Kurumuna gönderilmesi kararlaştırılarak, hakimlikçe duruşma ertelendi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının İçerenköy Bayındır Hastanesi'nde yoğun bakımda yatan yaşlı kadının yüzüne hastane görevlilerince para konularak korkutulduğu ve aşağılayıcı davranışlarda bulunulduğu görülen videonun sosyal medya ve bazı haber sitelerinde gündeme gelmesinin ardından başlattığı soruşturma sonucu iddianame hazırlandı.

İddianamede, şüphelilerin hastanede görev yaptıkları esnada yoğun bakım ünitesinde yatan Nermin Zeren'e yönelik sistematik biçimde hakaretamiz ve aşağılayıcı davranışlarda bulunmak suretiyle eziyet ettikleri ve mağdurun kişisel verilerini hukuka aykırı ele geçirdikleri şüphesiyle haklarında soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.

Şüphelilerden İlknur K'nin yoğun bakımında yatan Zeren'e yönelik aşağılayıcı ve hakaret içeren sözleri sistematik olarak söylediğinin tespit edildiği, şüpheli İrem Aysima E'nin ise "Nermin ne yapıyorsun? Paralarını almış. Ben mi alayım? Kadının paralarını ver. Vermiyor Nermin. Kızım, küfür etsene, paraları istesene." şeklindeki ifadelerle mağdura eziyet ettiği aktarılan iddianamede, Ali E'nin de elinde bulunan banknotları mağdurun yüzüne attığı anlatılıyor.

İddianamede, şüphelinin, yoğun bakım ünitesi gibi hijyen koşullarına çok dikkat edilen bir alanda mağdurun yüzüne para atarak enfeksiyon riskiyle karşı karşıya bıraktığı, üstelik aciz durumdaki mağdur hastaya böbreğini alacağını söyleyip, onu korku ve paniğe sürüklediği kaydediliyor.

Şüpheli Emrah Ö'nün de mağdurun böbreğini kastederek "Ver, kurtul. Yapacak bir şey yok." dediğine değinilen iddianamede, zanlının bu şekilde mağduru korku ve paniğe sevk ettiği belirtiliyor.

İddianamede, 4 şüphelinin "beden bakımından kendisini savunamayacak durumdaki mağdura karşı eziyet" suçunu işledikleri, Zeren'e hakaret ve eziyet edenlerin görüntüsünü çeken Nuriye K. ve Mert Can S'nin ise kişisel veri sayılan mağdurun görüntüsünü kayda aldıklarının anlaşıldığı ifade ediliyor.

Şüpheli sağlık destek personeli Murat Y'nin ise cep telefonunda mağdurun kişisel verisi olan hastane yoğun bakımındaki görüntülerinin yer aldığı kaydedilen iddianamede, şüpheliler Ali E, Emrah Ö, İlknur K. ve İrem Aysima E'nin "beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan mağdura karşı eziyet" suçundan 3'er yıldan 8'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Diğer şüpheliler Mert Can S, Nuriye K. ve Murat Y'nin ise "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma" suçundan 3'er yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Olay

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 7'si İstanbul, biri Samsun ve diğeri de Bursa'da olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 6 Ekim 2022'de Anadolu Adalet Sarayına sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Hakimliğe sevk edilen, aralarında yaşlı hastanın üzerine para koyduğu iddia edilen Ali E'nin da aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklanmış, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Tutuklanan 4 şüpheli, 28 Aralık 2022'de Anadolu Sulh Ceza Hakimliğince yapılan tutukluluk incelemesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hastanede Kötü Muamele Davası Devam Ediyor - Son Dakika

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