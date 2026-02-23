Hastanelerde Para Talebi Davası

İstanbul'da, ameliyat gününü öne alma bahanesiyle hastalardan para talep edip, haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 3'ü tutuklu 11 sanığın yargılandığı duruşmada ara karar verildi.

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 3'ü tutuklu 10 sanık ile avukatları katıldı. Bir kısım müştekiler de duruşmada hazır bulundu.

Müşteki Münevver Özyurt, beyanında sanıklardan şikayetçi olmadığını söyledi.

Tutuklu sanıklardan Volkan Erdoğu tarafından yapılan ameliyatının iyi geçtiğini, sanığın kendisinden bunun için hastaneye bağış adı altında para istediğini anlatan Özyurt, ona 50 bin lira verdiğini ancak bir evrak veya dekont almadığını aktardı.

Özyurt, hastaneye faydası olacağını düşündüğü için bu parayı verdiğini de sözlerine ekledi.

Müşteki Barkın Sevinç, kanser tedavisi gören babasına bakan doktorların akciğerde metastazdan şüphelendiklerini, bu nedenle Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittiklerini söyledi.

Sanık Volkan Erdoğu'un kendilerine hastanenin çok yoğun olduğunu, özel bir yerde biyopsi yapılmasını kabul edip etmediklerini sorduğunu aktaran Sevinç, bunun için 20 bin lira para gönderdiklerini, sanıklardan ise şikayetçi olmadığını ifade etti.

Müşteki Ayşenur Yılmaz da kanser tedavisini gören kardeşi için Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne gittiklerini dile getirdi.

Ameliyat için kendisinden para istenmediğini öne süren Yılmaz, kardeşi ameliyattan sağ salim çıktığı için kendisin rızasıyla 50 bin lira bağış yaptığını belirtti.

"Bağış sistemi nakdi olamaz"

Tanık olarak dinlenen Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Nurettin Yiyit, bağış sisteminin idarenin etkisinde olduğunu söyledi.

Cihaz bağışının komisyon kararıyla, nakdi bağışın ise döner sermaye üzerinden yapılabildiğini kaydeden Yiyit, bunun bazen ikili ilişkilerle mevzuat dışı yapılabildiğini ifade etti.

Sanıklar hakkında CİMER'den gelen şikayetleri İl Sağlık Müdürlüğüne dilekçeyle belirttiklerini aktaran Yiyit, şu ifadeleri kullandı:

"Ameliyat sırasının değiştirilmesi etik değildir. Hasta ve hasta yakınlarının dışardaki laboratuvarlara yönlendirmek mevzuat gereği uygun değil. Eğer dışarı göndereceksek bile kendi laboratuvarımızdan geçmesi lazım. Sanık doktorların hasta ve hasta yakınlarından para alındığını dair iddia bana gelen dilekçelerde biliyorum. Benim göreve geldiğim ilk ay içinde oldu. Bağış sistemi nakdi olamaz. Doktor hastadan değil idareden ister."

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 3 tutuklu sanığın tahliyesi karar verdi.

Eksik hususların giderilmesi için duruşmanın ertelenmesi kararlaştırıldı.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İl Sağlık Müdürlüğünce Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderilen ihbarlarda, hastanede görev yapan Prof. Dr. M.M, Doç. Dr. V.E, uzman doktor Y.S. ve veri giriş elemanı olarak görev yapan Y.Ö'nün hastalardan para talep ettiklerine dair şikayetler bulunduğu aktarılıyor.

Örgüt şemasına yer verilen iddianamede, Prof. Dr. M.M. örgüt elebaşı, Doç. Dr. V.E. ve uzman doktor Y.S. ise örgüt yöneticisi olarak yer alıyor.

Ayrıca Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi M.F, doktor E.Ö, Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Göğüs Cerrahisi Bölümü'nde servis sorumlusu hemşire A.A, Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Göğüs Cerrahisi Bölümü'nde temizlik görevlisi Ö.A, tıbbi mamuller firmasında çalışan O.B, briç oyuncusu-eğitmen O.Ö, A.Ç.B. ve Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Göğüs Cerrahisi bölümünde veri giriş personeli Y.Ö. örgüt üyesi olarak belirtiliyor.

Örgüt elebaşı olduğu öne sürülen M.M. ile bazı sanıklar arasında toplam 1 milyon 855 bin 967 lira, örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen V.E. ile kimi sanıklar arasında ise 14 milyon 462 bin 599 lira para giriş-çıkışı olduğunun belirlendiği iddianamede aktarılıyor.

Hastalardan usulsüz para alımının sanıklar O.B. ve O.Ö. üzerinden yapıldığı aktarılan iddianamede, örgütün deşifre olmaması için hasta ve yakınlarına hastane ortamında bağış yapılıyormuş gibi evrak düzenlenerek imzalatıldığı anlatılıyor.

İddianamede, sanıklar Prof. Dr. M.M, Doç. Dr. V.E. ve uzman doktor Y.Ş. hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan 4'er yıldan 8'er yıla ve "irtikap" suçundan 5'er yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Diğer 8 sanık hakkında ise "irtikap" ve "suç örgütüne üye olmak" suçundan 6'şar yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.