Haber: Buse ÖZBEY - Kamera: Gurbetelli YALÇIN

(ANKARA) - Hastanemi Açın Platformu Sözcüsü Dr. Beyazıt İlhan, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin onkoloji hastanesi vasfının kaldırılarak Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ne devredilmesine karşı imza kampanyası başlattıklarını bildirdi. İlhan, "Ortada Onkoloji Hastanesi'nin Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ne devriyle ve fiilen ortadan kaldırılmasıyla elde edebileceğimiz herhangi bir kamu yararı yok. Her yönüyle zararlı bir karardan söz ediyoruz. Bir an evvel bu yanlıştan dönülmesi gerekiyor" dedi.

Hastanemi Açın Platformu, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin onkoloji hastanesi vasfının kaldırılarak Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ne devredilmesine karşı imza kampanyası başlattı. Platform Sözcüsü Dr. Beyazıt İlhan, konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Türkiye'nin en önemli hastanelerinden olduğunu dile getiren İlhan, Sağlık Bakanlığı'nın elindeki tek kanser eğitim ve araştırma hastanesi vasfını da taşıdığını söyledi. Hastanenin 1952 yılında kurulduğunu ve zaman içinde geliştiğini belirten İhan, sadece Türkiye çapında değil, dünya çapında da önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. İlhan, yılda yaklaşık 3 bin kemoterapi ve 3 binin üzerinde kanser cerrahisi işleminin yapıldığı hastanede 63 profesör, 82 doçent, çok sayıda uzman hekim ve 352 asistanın çalıştığını aktardı. Onkoloji Hastanesi'nin 2022'de Etlik Şehir Hastanesi açılırken kapatılmak istendiğini ifade eden İlhan, bu girişimin halkın ve hastane çalışanlarının tepkileriyle engellendiğini söyledi.

"HALKIN SAĞLIK HAKKI İÇİN CİDDİ BİR TEHDİTLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Hastanenin, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ne devredileceği konusunun gündemde olduğunu ifade eden İlhan, şöyle devam etti:

"Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı arasında bir devir protokolü imzalandığı söyleniyor ama bu devir protokolü hiçbir şekilde halka açıklanmadı. Bu devir işlemi yapılırken hastalara, oradaki hekimlere, sağlık emekçilerine sorulmadı. Burada yıllardır tedavi gören çok sayıda kanser hastamız var. Eğer bu hastane bu şekilde ortadan kaldırılırsa, tüzel kişiliğinin ortadan kaldırılacağı ifade ediliyor, bu kanser hastalarımız hekimlerine nerede ulaşacaklar? Halkın sağlık hakkı için ciddi bir tehditle karşı karşıyayız."

İlhan, protokolün imzalandığını hastane başhekimlerinin toplantılarda ifade ettiğini, milletvekillerinin TBMM'de konuya ilişkin basın toplantıları düzenlediğini, YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Aylin Yaman'ın Sağlık Bakanlığı'nın yanıtlaması istemiyle konuya ilişkin soru önergesi verdiğini ancak yanıt alamadığını söyledi. Kanser hastalarının tedavi süreçlerinin aksamaması ve hastanenin kapatılmaması için mücadelelerini sürdürdüklerini dile getiren İlhan, şunları kaydetti:

"Kanser hastalığının bu kadar arttığı bir dönemde, özellikle Türkiye'nin dört bir yanından yoksul hastaların gelip tedavi olabildikleri, yakınında misafirhaneler var belediyelerin açtığı, Yenimahalle Belediyesi'nin ve Büyükşehir Belediyesi'nin, buralarda ücretsiz konaklayıp yemek yiyebildikleri hastaların ve hastaya yakınlarının, hemen yanı başında metro durağının olduğu, kolay ulaşılabilir, deneyimli hekimlerin, cerrahların, sağlık personelinin olduğu böyle bir hastanenin kapatılması, yok edilmesi, fiilen ortadan kaldırılması kabul edilebilir bir şey değil. Biz bunun için Hastanemi Açın Platformu olarak mücadele ediyoruz.

Hastanemi Açın Platformu, Ankara'daki yaklaşık 124 kurumun içinde yer aldığı, Ankara'nın neredeyse bütün örgütlü kesimlerini içine alan bir yapı. Hastanemi Açın Platformu olarak bu hastanenin yaşatılmasını, geliştirilmesini, mutlaka hastalarımıza hizmet vermeye devam etmesini istiyoruz. Bunun için imza kampanyası başlattık. Gerekli kurumlar nezdinde görüşmelerimizi yaptık, Ankara'da İl Sağlık Müdürlüğü'nü ziyaret ettik. Konuya dair duyarlılık sağlamaya çalışıyoruz. Hastanemizi yaşatabilmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.

"KANSER HASTALARININ BU HASTANEYE İHTİYACI VAR"

2023 yılında hastanemizin yanında yeni bir hastane inşaatı başlamıştı. O zaman Onkoloji Hastanesi'nin bu yeni binada hizmet vermeye devam edeceği söylenmişti. Bu bina Sağlık Bakanlığı tarafından yaptırılıyor ama şimdi Onkoloji Hastanesi'nin kapatılmasıyla birlikte, bu yeni kanser hastanesinin de bu vasfının ortadan kaldırılacağını ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ne devredileceğini öğreniyoruz. Oysa bu hastane kanser hastanesi olarak tasarlanmıştı. Tam teşekküllü bir hastane değil. İçerisinde mezuniyet öncesi tıp eğitimi için kullanılabilecek derslikler yok. Doğumhane yok, yeni doğan ünitesi yok, pediatri bölümü yok. Dolayısıyla burası kanser hastanesine göre organize edilmiş bir yer. Biz buranın bu amaçla kullanılmaya devam edilmesi ve amacı dışında kullandırılmaya çalışılmamasını özellikle istiyoruz. Buradan sizlerin aracılığınızla yetkililere sesleniyoruz. Hastanemizi ortadan kaldırmayın. Tam tersine koruyun, geliştirin. Türkiye'de kanser hastalarının bu hastaneye ihtiyacı var.

"TÜRKİYE'DE HER YIL 114 BİN KİŞİ KANSERDEN ÖLÜYOR"

Türkiye'de iki tane Sağlık Bakanlığı'nın elinde kanser hastanesi vardı. Diğeri de Bursa'daki Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi. Geçtiğimiz hafta ne yazık ki Bursa'daki hastane de kapatıldı. Kanser hastalığının bu kadar arttığı bir dönemde, yılda 236 bin yeni kanser tanısı konuyor Türkiye'de. Her yıl 114 bin kişi kanserden ölüyor Türkiye'de. Kanser bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ciddi bir halk sağlığı sorunu. Böyle bir ortamda alanında uzman hastanelerinin ortadan kaldırılması kabul edilebilir bir şey değil. Bursa'daki hastane dahil Ankara Onkoloji Hastanesi'nin mutlaka yaşatılması ve geliştirilmesi gerekiyor.

"KAMU YARARI YOK"

Bizim öğrenebildiğimiz bilgilere göre yeni yapılan hastane inşaatı Sağlık Bakanlığı tarafından bitirilecek ve Yıldırım Beyazı Üniversitesi'ne devredilecek. Bu üniversitenin bu hastaneye ne amaçla kullanılacağını da bilemiyoruz. Ama kesin olan şu andaki açıklamalar, idarecilerin açıklaması bu hastane tüzel kişiliği ortadan kaldırılacak. 2 bin 700 sağlık personeli hastanede görev yapan başka kurumlara aktarılacaklar. Dolayısıyla hem hastalarımız açısından hem de burada çalışan hocalarımız, sağlık emekçileri açısından çok büyük mağduriyetler ortaya çıkacağı açık. Bir an evvel bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz. Ortada Onkoloji Hastanesi'nin Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ne devriyle ve fiilen ortadan kaldırılmasıyla elde edebileceğimiz herhangi bir kamu yararı yok. Her yönüyle zararlı bir karardan söz ediyoruz. Bir an evvel bu yanlıştan dönülmesi gerekiyor."