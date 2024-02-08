Hatay'a Ücretsiz Karanfil Yardımı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hatay'a Ücretsiz Karanfil Yardımı

Hatay\'a Ücretsiz Karanfil Yardımı

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, depremden etkilenen Hatay'a mezarlıklarda dağıtılmak üzere ücretsiz 100 bin dal karanfil gönderdiklerini açıkladı. Antalya'daki çiçek üreticileri, ücreti karşılığında 6 bin dal karanfil talebi üzerine harekete geçerek kısa sürede 100 bin dal karanfili Hatay'a gönderdi. Yılmaz, çiçek sektörünün depremzedelere duyarsız kalmadığını belirterek, Hatay ve deprem bölgesinin her şeyin önünde olduğunu vurguladı.

08.02.2024 11:57  Güncelleme: 12:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, Hatay'a mezarlıklarda dağıtılmak üzere ücretsiz 100 bin dal karanfil gönderdiklerini söyledi.

Depremin en fazla etkilediği kentlerin başında gelen Hatay'dan mezarlıklarda dağıtılmak üzere ücreti karşılığında 6 bin dal karanfil talep edilmesi üzerine Antalya'daki çiçek üreticileri harekete geçti.

İhracat için çiçeklerin toplanıp paketlendiği kentteki sera ve çiçek depolarında bu sefer bütün hazırlıklar depremzedeler için yapıldı.

Kısa sürede toplanan 100 bin dal karanfil, mezarlıkların girişinde dağıtılmak üzere Hatay'a gönderildi.

"Çiçek sektörü çağrıya duyarsız kalmadı"

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, AA muhabirine, Türkiye'nin özellikle kesme çiçek, iç ve dış mekan bitkileri, çiçek soğanları, fide, fidan, çelenk ve yosun gruplarında önemli ihracatlar yaptıklarını söyledi.

Sevgililer Günü öncesinde sera ve depolarda yoğunluk yaşandığını anlatan Yılmaz, "Bütün sektör Sevgililer Günü için hummalı bir çalışma içerisindeydi ancak Hatay'dan gelen çağrıyı cevapsız bırakamazdık. Hatay ve deprem bölgesi bizim için her şeyin önünde. Çiçek sektörü çağrıya duyarsız kalmadı. Hatay'dan mezarlıklarda dağıtılmak üzere ücreti karşılığında 6 bin dal çiçek talebi vardı. Bu talep bizi çok duygulandırdı. Hatay'a 100 bin dal ücretsiz karanfil gönderdik. Bugünlerde kentteki değişik mezarlıklarda insanlara dağıtılıyor. İnsanlar yakınlarının mezarlarına karanfil koydular. Onların acılarına ortak olmaya çalışıyoruz." dedi.

Depremin acısını kalplerinde hissettiklerini aktaran Yılmaz, "Depremin ilk yaşandığı andan itibaren çiçek sektörü olarak depremzedelerin hep yanında olduk. Çok sayıda yardım gönderdik. Her zaman da onların yanında olmaya, acılarını hafifletmeye çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal: AK Parti'den Kocaeli ve Sakarya'yı istedik
    08 Şub Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal: AK Parti'den Kocaeli ve Sakarya'yı istedik

    Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal, AK Parti ile ittifakı reddedip İstanbul, Ankara ve İzmir'de ayrı aday çıkarmalarının arkasında yatan nedeni katıldığı canlı yayında açıkladı. Aydal, ''AK Parti'den iki büyükşehir istedik. Kocaeli ve Sakarya. Neden bunu istedik? Rahmetli Erbakan Hocamızın sanayi bölgelerine olan hassasiyetini biliyorsunuz. 35 tane ilçe talep ettik. Çünkü neden? Önlerine grafik koydum. Biz olmadan 76 ilçeyi kazanma şansları yoktu.'' dedi.

  • Boş arazide 19 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu
    08 Şub Boş arazide 19 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu

    Bahçelievler'de boş arazide 19 yaşındaki bir gencin cesedi. bulundu. Gencin annesine WhatsApp üzerinde intihar içerikli bir veda mesajı attığı ortaya çıktı.

  • Beşiktaş, Antalyaspor'u mağlup ederek çeyrek finale yükseldi
    08 Şub Beşiktaş, Antalyaspor'u mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

    Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

  • İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, 11 bin sterlinlik internet faturası nedeniyle istifa etti
    08 Şub İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, 11 bin sterlinlik internet faturası nedeniyle istifa etti

    İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, devletin parlamento çalışmalarında kullanması için tahsis ettiği tableti Fas tatilinde çocuklarına verince koltuğundan oldu. Matheson'un çocukları maç izlemek için tabletten internete girince 11 bin sterlinlik fatura geldi. Matheson olayın ortaya çıkmasının ardından istifa etti.

  • ABD, İsrail'e Refah operasyonu uyarısı: Felaket olur
    08 Şub ABD, İsrail'e Refah operasyonu uyarısı: Felaket olur

    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah'a yönelik planladığı askeri operasyona destek vermeyeceklerini açıkladı. Patel, plansız ve düşünülmeden gerçekleştirilecek bir operasyonun felaket olacağını belirtti ve İsrail Başbakanı Netanyahu'ya bu konuyu ilettiğini söyledi. Ayrıca, Refah'taki sivillerin nereye gideceği sorusunun İsrailliler tarafından yanıtlanması gerektiğini ifade etti.

  • Konya'da çiftçilerden traktör konvoylu eylem
    08 Şub Konya'da çiftçilerden traktör konvoylu eylem

    Konya'da çiftçiler, traktör ve binek araçlarıyla konvoy halinde Seydibey patates fabrikası önüne giderek, üretim kotasının başka ilçeye kaydırılmasını protesto etti. Fabrika önünde basın açıklaması yapan çiftçiler, bu kararın fabrikaya ve depolama alanına daha uzak yerlere daha fazla nakliye ve maliyetlere yol açtığını belirtti.

  • Kadıköy'de torununu kurtaran babaanne, tramvayın altında kalarak yaşamını yitirdi
    08 Şub Kadıköy'de torununu kurtaran babaanne, tramvayın altında kalarak yaşamını yitirdi

    Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Çölege, tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda torunu hafif yaralandı.

  • AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş: İstanbul'da haftada bir gün su olurdu, gazozla tıraş olurduk
    08 Şub AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş: İstanbul'da haftada bir gün su olurdu, gazozla tıraş olurduk

    AK Parti'nin Adana belediye başkan adaylarının tanıtım töreni AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik katılımıyla gerçekleşti. Elitaş, "Gençler onları hatırlamaz, o günleri bilmez. Ben 1982 yılında İstanbul'da askerlik yaparken hani hikaye gibi anlatılır ama gazozla tıraş olurduk. Haftada bir gün su gelirdi. İstanbul'un merkezinde, Kağıthane'de haftada bir gün su olurdu" dedi.

İsmail Yılmaz, İhracat, Antalya, Hatay, İhracat, Deprem, Antalya, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'a Ücretsiz Karanfil Yardımı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2024 00:20:58. #1.13#
SON DAKİKA: Hatay'a Ücretsiz Karanfil Yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement