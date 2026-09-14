Hatay Antakya'da aranan 10 şüpheli ve firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hatay Antakya'da aranan 10 şüpheli ve firari hükümlü yakalandı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı. Uygulamalarda yağma suçundan 3 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi, 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı yerlerde çeşitli uygulamalar gerçekleştirdi.

Uygulamalarda yağma suçundan 3 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı, çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli de gözaltına alındı.

Hükümlü cezaevine gönderildi, 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Antakya, Güncel, Hatay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay Antakya'da aranan 10 şüpheli ve firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan’da İsrail krizi: ABD bile Aşil Kalkanı sistemini almadı Yunanistan'da İsrail krizi: ABD bile Aşil Kalkanı sistemini almadı
Bakan Kurum İstanbul’daki kiralık sosyal konutların görüntülerini paylaştı Bakan Kurum İstanbul'daki kiralık sosyal konutların görüntülerini paylaştı
İstanbul’da korkunç kaza Lüks otomobil hurdaya döndü, sürücü ağır yaralı İstanbul'da korkunç kaza! Lüks otomobil hurdaya döndü, sürücü ağır yaralı
Ankara’da orman yangını Ekipler zamanla yarışıyor Ankara'da orman yangını! Ekipler zamanla yarışıyor
Ulusal Direniş Güçleri, Husilerle çatışmalarda 500’den fazla üyesini kaybettiğini açıkladı Ulusal Direniş Güçleri, Husilerle çatışmalarda 500'den fazla üyesini kaybettiğini açıkladı
Batman’da ikinci kattan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Batman’da ikinci kattan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

11:42
Arda Güler ile Vinicius’a olaylı kıyas Sadeliğin zarafeti ile bayağılığın çirkinliği
Arda Güler ile Vinicius'a olaylı kıyas! Sadeliğin zarafeti ile bayağılığın çirkinliği
11:28
Verdikleri poz bomba Filenin Sultanları’na yabancı damat mı geliyor
Verdikleri poz bomba! Filenin Sultanları'na yabancı damat mı geliyor?
11:19
Kayıp Büşra bebek satıldı mı Anne başka, baba başka konuştu
Kayıp Büşra bebek satıldı mı? Anne başka, baba başka konuştu
11:15
Kiralık sosyal konut projesinde başvurular başladı İşte en çok merak edilen 15 soru
Kiralık sosyal konut projesinde başvurular başladı! İşte en çok merak edilen 15 soru
10:42
AK Parti’nin kalesi Konya’da Yeni Partili milletvekillerine soğuk duş
AK Parti'nin kalesi Konya'da Yeni Partili milletvekillerine soğuk duş
10:12
Kurtlar Vadisi’nin yönetmeni Osman Sınav’ın mezara götürdüğü sır
Kurtlar Vadisi'nin yönetmeni Osman Sınav’ın mezara götürdüğü sır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2026 12:02:18. #7.12#
SON DAKİKA: Hatay Antakya'da aranan 10 şüpheli ve firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement