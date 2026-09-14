Hatay Antakya'da aranan 10 şüpheli ve firari hükümlü yakalandı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı. Uygulamalarda yağma suçundan 3 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi, 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı yerlerde çeşitli uygulamalar gerçekleştirdi.
Uygulamalarda yağma suçundan 3 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı, çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli de gözaltına alındı.
Hükümlü cezaevine gönderildi, 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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