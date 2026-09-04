Hatay Antakya\'da arı şahini avlayan kişiye 1 milyon 330 bin lira ceza kesildi

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde arı şahini avlayan kişiye 1 milyon 330 bin lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Üçgedik Mahallesi kırsalında kaçak avcılığa karşı denetim yaptı.

Denetimde, A.G'nin taşıdığı kovada 5'i ölü, 2'si yaralı olmak üzere 7 arı şahini bulundu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince A.G'ye 1 milyon 330 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ekipler, tedavileri için yaralı şahinleri de teslim aldı.