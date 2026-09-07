Hatay Antakya'da kaçan 3 zanlı yakalandı, üzerlerinde ve evde uyuşturucu çıktı
Hatay'ın Antakya ilçesinde asayiş uygulamasından kaçmaya çalışan 3 zanlı, polisin takibi sonucu yakalandı. Şüphelilerin üst aramasında 30 uyuşturucu hap, birinin evinde ise 48 hap ve 5 gram esrar ele geçirildi.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde polis ekiplerinin asayiş uygulamasından kaçmaya çalışan 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Küçükdalyan Mahallesi'ndeki asayiş uygulaması sırasında 3 kişinin kaçmaya çalıştığını fark etti.
Takip sonucu yakalanan şüpheliler H.G, C.S. ve Ü.H'nin üst aramalarında 30 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Zanlılardan Ü.H'nin ikametinde de arama yapan polis, 48 uyuşturucu hap ve 5 gram esrar buldu.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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