Hatay Antakya'da mobilya fabrikasında yangın çıktı, itfaiye alevlere müdahale ediyor - Son Dakika
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Hatay Antakya'da mobilya fabrikasında yangın çıktı, itfaiye alevlere müdahale ediyor

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Hatay Antakya\'da mobilya fabrikasında yangın çıktı, itfaiye alevlere müdahale ediyor
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki mobilya fabrikasında sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, çevrede önlem aldıktan sonra alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

HATAY'da sanayi sitesindeki bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.

Merkez Antakya ilçesinde Antakya Mobilyacıları İhtisas Sanayi Sitesi'ndeki bir mobilya fabrikasında sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yükselen alevleri gören çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, çevrede önlem aldıktan sonra yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Hatay Antakya'da mobilya fabrikasında yangın çıktı, itfaiye alevlere müdahale ediyor - Son Dakika
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