Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: 'Kentsel dönüşüm için Ankara'dan yanıt alamadık' - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: 'Kentsel dönüşüm için Ankara'dan yanıt alamadık'

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: \'Kentsel dönüşüm için Ankara\'dan yanıt alamadık\'

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, şehirdeki riskli yapıları tespit edip kentsel dönüşüm yapmak için girişimde bulunduklarını ancak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan bir yanıt alamadıklarını söyledi. Savaş, yapılan çalışmaları anlattı ve Hatay'ın ihtiyaçlarına dikkat çekti.

11.03.2024 18:55  Güncelleme: 19:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 2013 yılından itibaren şehirdeki riskli yapıları tespit edip kentsel dönüşüm yapmak için girişimde bulunduklarını, 2 bin 220 sayfalık Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi'ne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan bir yanıt alamadıklarını söyledi. Savaş, "Deprem öncesi çok şey yaptık ama sesimizi Ankara'ya duyuramadık. Yazılarımızı Ankara'ya ulaştırdık ama geri cevap alamadık" dedi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin (HBB), 'Deprem Sonrası Yeniden Kalkınma ve Yatırım Planı Hazırlığı' proje tanıtımı, bugün HBB Antakya Yerleşkesi EXPO Alanı Hortikültür Sera Alanı Binası'nda düzenlendi. Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, 2014'ten itibaren Hatay'da bütüncül bir imar planı yapmaya çalıştıklarını ifade ederek başkanlık dönemi boyunca hazırladıkları planları anlattı. Savaş, 2013'ten itibaren şehirde riskli alanları belirlediklerini kaydederek özetle şunları ifade etti:

"DEPREM ÖNCESİ ÇOK ŞEY YAPTIK AMA SESİMİZİ ANKARA'YA DUYURAMADIK"

"Deprem öncesi çok şey yaptık ama sesimizi Ankara'ya duyuramadık. Yazılarımızı Ankara'ya ulaştırdık ama geri cevap alamadık. 2013 yılından itibaren en riskli bölge olarak gördüğümüz iki mahallemizi 35 hektarlık alanı riskli alan ilan ettirip orada kentsel dönüşüm yapmak istedik. Ama biz büyükşehir olduk, büyükşehirle birlikte CHP ile siyasete devam ettiğimiz için iktidar bunu kendi partisine, Antakya Belediyesi'ne verdi. 9 yıl boyunca çivi çakılmadı ve kentsel dönüşüm olmadı. 2014'ten itibaren 32 hektarlık 7 mahallemizin tekrar riskli alan ilan edilmesi için çaba gösterdik. En son 2016 Aralık ayında yazı yazdık ama yazımıza cevap almadık. Tam 2019 yılının Mayıs ayında Ankara'dan bize resmi evrak geldi. Bu evrakta dedi ki 'Kentsel dönüşüm strateji belgenizi hazırlayın'. Kentsel dönüşüm strateji belgemiz 2 bin 220 sayfaydı, bunu gönderdik ama hiç cevap alamadık. İki defa bakanı aradık gene cevap alamadık. Sonuç itibarıyla 6 Şubat 2023 yılında müthiş bir felaketle uyandık.

"ŞU ANDA HATAY'IN HALA İHTİYACI OLAN 1.9 MİLYARLIK ALTYAPI YATIRIMI"

Deprem süreci içerisinde elimizde olan 18 projeye 373 milyon euroluk destek bulduk. ve onun da pratiğe dönüşmesi bu yazdan itibaren başlayacak. Yani ilk günden itibaren son 10 yılda 663 milyon euroluk yatırım gerçekleştirmiş olacak. Müthiş bir yatırım yapmışız ve yapmaya devam ediyoruz. Bunun en önemli sebebi de yıllardır ihmal edilmiş ve bugüne kadar altyapıya dokunulmamış bir Hatay'dı. Hatay'ın gelirleri çok yüksek ama Hatay'a yatırımlar minimum seviyede tutulmuştu. Şu anda Hatay'ın hala ihtiyacı olan 1.9 milyarlık altyapı yatırımı. Çok başarılı gidiyoruz ve başarılı olmak zorundayız.

"EV SAHİBİ VE HAK SAHİBİ OLMAYAN KİRACILARIN UYGUN ŞARTLARDA EV SAHİBİ OLABİLMESİ İÇİN ÇALIŞMA YAPTIK"

İkincisi barınma; biz üç ayrı kategoride, ev sahibi olmayan, hak sahibi olmayan ama yıllardır kirada yaşayan insanlarımızın uygun şartlarda uzun vadede ev sahibi olabilmesi için çalışma yaptık. Bu sosyal konutları biz, Hollanda'yla bir çalışmamız var; 450 konut, 80 dükkan. Bunun dışında başka noktalarda, özellikle bizim alanlarımızda gerçekten ihtiyaç sahibi olup da ödeme imkanı çok yüksek olmayan insanlara yapacağız.

"KENDİ ARAZİMİZİ VATANDAŞLARA KİRALAYACAĞIZ AMA KİRA BEDELİ ALMAYACAĞIZ"

İkinci yapacağımız konut ise bizim kendi arazilerimize almış olduğumuz ve şu anda elimizde bulunan, alacağımız arazilerin üst hakkını onlara kullandıracağız. Arazi belediyemizin olacak ve üst hakkını onlara kullandırdığımız zaman biz kendi arazimizi onlara kiralamış olacağız ama kira bedeli almayacağız. Üzerine yapmış olduğumuz evlerin dış kaynaktan alacağımız krediyle 8-10 yıl gibi vadede ödemesini sağlayacağız. Sadece üstte kullandığı evin parasını alacağız ama uzun vadede bu borcu kendisi bankaya ödeyecek. Altyapı, yollar, yeşil alan gibi sosyal donatıların hepsinin parasını belediyemiz tarafından karşılayacağız.

"RİSKLİ ALANLARDA ALTYAPISINI, SOSYAL DONATISINI BİZ YAPACAĞIZ. HAK SAHİBİ SADECE EVİN PARASINI ÖDEYECEK"

Üçüncü yapabileceğimiz ev çeşidiyse belli bölgede riskli alan ilan edip, o riskli alan içerisinde yine altyapısını, yeşil alanını, sosyal donatısını, yollarını bizim yapacağımız ve üstünde sadece onun evi olacağı ve evinin sadece parasını ödeyeceği bir sistem getiriyoruz. Burada finansın bir kısmını devletimizden alacağı kredi ve hibeyle karşılayacağız. Bir kısmını dış finansmanla karşılayıp onu da uzun vadede ödettireceğiz. Üç ayrı aşamada üç farklı sistemle onlara hizmet etme gayreti içinde olacağız."

Kaynak: ANKA

İklim Değişikliği, Lütfü Savaş, Ankara, Hatay, Deprem, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: 'Kentsel dönüşüm için Ankara'dan yanıt alamadık' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • unal kayaer: Ya yemin ederim insanlarla dalga geçiyorlar. Bu adamin Hatay'da kentsel dönüşüme hayır mitingini yaptığını bilmeyen yoktur sanırım . Yazık yazik hep algı hep yalan. 0 0 Yanıtla
  • huseyin ergun: Dönüşümü iptal için açtığınız, dava hemen sonuçlanmıştı.Ankarada Anayasa mahkemesinden başka haber beklediğiniz bir yer mi vardı.? 0 0 Yanıtla
  • Karadeniz Ereğli'de Ramazan Topu Geleneği Devam Ediyor
    20:11 Karadeniz Ereğli'de Ramazan Topu Geleneği Devam Ediyor

    Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, ramazan topu geleneği ses bombasıyla yaşatılmaya devam ediyor. Karadeniz Ereğli Belediyesi zabıta ekipleri, Hacı Baba Türbesi'nde dua ettikten sonra ses bombasını ateşliyor ve vatandaşlar iftarlarını açıyor. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, geleneği yaşatmanın mutluluğunu dile getirerek, ramazan ayında da sosyal belediyecilik çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

  • Karabük'te Kedilere Çarpan Sürücülere Yüksek Para Cezası
    20:10 Karabük'te Kedilere Çarpan Sürücülere Yüksek Para Cezası

    Karabük'te, 100. Yıl Mahallesi ve Namal Kavşağı'nda kedilere çarpan ve kaçan iki sürücüye, İl Emniyet Müdürlüğü HAYDİ ekipleri tarafından 14 bin 432 lira idari para cezası kesildi.

  • Hitit Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Festivali'nde Başarılı Projeler Ödüllendirildi
    20:10 Hitit Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Festivali'nde Başarılı Projeler Ödüllendirildi

    Hitit Üniversitesince düzenlenen Bilim ve Teknoloji Festivali'nde başarılı bulunan projelerin ödüllendirildiği bildirildi.

  • Başkent'te EGO otobüsü devrildi: 24 yaralı
    20:10 Başkent'te EGO otobüsü devrildi: 24 yaralı

    Ankara'nın Sincan ilçesi Temelli mevkiinde EGO otobüsünün devrilmesi sonucu 24 kişi yaralandı. Temelli Beyobası mevkiinde meydana gelen kaza sonucu yaralananlar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere götürüldü.

  • Depremlerin Etkilediği Malatya ve Adıyaman'da Afetzede Vatandaşlar İftar Yaptı
    20:09 Depremlerin Etkilediği Malatya ve Adıyaman'da Afetzede Vatandaşlar İftar Yaptı

    Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya ve Adıyaman'da afetzede vatandaşlar kaldıkları konteynerlerde ilk iftarlarını yaptı. Kent merkezindeki Kaynarca Konteyner Kent'te kalan aileler, konteynerlerinde iftarlıklarını hazırladı ve kurdukları yer sofralarında oruçlarını açtı. Adıyaman'da da afetzedeler, kaldıkları konteyner kentlerde ilk oruçlarını açtı. AFAD koordinesinde Deniz Feneri işbirliğiyle K10 konteyner kentte kurulan iftar çadırında yaklaşık 947 afetzedeye yemek verildi.


19:52 Gaziantep FK-Beşiktaş maçında ilk 11’ler belli oldu Gaziantep FK-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu
19:09 İBB Spor Kulübü Başkanı’nın para sayma görüntüleriyle ilgili CHP açıklama İBB Spor Kulübü Başkanı'nın para sayma görüntüleriyle ilgili CHP açıklama
18:17 İmamoğlu: Cumhurbaşkanı da bir gün bana oy verecek İmamoğlu: Cumhurbaşkanı da bir gün bana oy verecek
17:43 Otomobilin boyasını beğenmeyip para vermeyen müşterisini öldürdü Otomobilin boyasını beğenmeyip para vermeyen müşterisini öldürdü
17:19 CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den ramazan gafı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ramazan gafı
18:56 Çin’deki kömür madeni patlamasında 7 kişi öldü, 2 kişi kayıp Çin'deki kömür madeni patlamasında 7 kişi öldü, 2 kişi kayıp
18:18 Fenerbahçe’den Galatasaray’a jet hızında yanıt: Paradoks Fenerbahçe'den Galatasaray'a jet hızında yanıt: Paradoks
17:50 Fenerbahçe maçından örnekler veren Galatasaray, TFF’yi fena bombaladı Fenerbahçe maçından örnekler veren Galatasaray, TFF'yi fena bombaladı
17:26 Trabzonspor cephesinden Fenerbahçe maçı için TFF’ye çağrı Trabzonspor cephesinden Fenerbahçe maçı için TFF'ye çağrı
16:34 MHK, Fenerbahçe-Pendikspor maçının hakemini kızağa çekti MHK, Fenerbahçe-Pendikspor maçının hakemini kızağa çekti
16:16 MHP Milletvekili Levent Uysal’ın avukatı, “Sırbistan vatandaşlığı hukuka uygundur“ dedi MHP Milletvekili Levent Uysal'ın avukatı, "Sırbistan vatandaşlığı hukuka uygundur" dedi
15:52 Kadınlar Günü cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı Anne kıza saldırmıştı Kadınlar Günü cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı! Anne kıza saldırmıştı
15:45 Seher’e ve Aysel’e kurşun yağdıran katil gün yüzü göremeyecek Seher'e ve Aysel'e kurşun yağdıran katil gün yüzü göremeyecek
15:21 Cem Yılmaz, Ramazan ayında yaptığı içkili paylaşım nedeniyle linç ediliyor Cem Yılmaz, Ramazan ayında yaptığı içkili paylaşım nedeniyle linç ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2024 20:08:31. #1.13#
SON DAKİKA: Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: 'Kentsel dönüşüm için Ankara'dan yanıt alamadık' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement