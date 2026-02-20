Hatay'da 12 Göçmen Yakalandı, 4 Kaçakçı Tutuklandı - Son Dakika
Hatay'da 12 Göçmen Yakalandı, 4 Kaçakçı Tutuklandı

20.02.2026 20:30
Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 12 yabancı yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan 4 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Antakya-İskenderun kara yolunda bir tırı durdurdu.

Tır dorsesindeki Suriye uyruklu 12 kişinin, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 4 organizatörü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

