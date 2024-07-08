Hatay'da 2 firari hükümlü ve 3 şüpheli yakalandı

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Hatay'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Antakya ve İskenderun ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, çeşitli suçlardan aranan S.Ç, M.M.E. ve S.K. ile hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü R.H. ve E.B. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı, 2 hükümlü cezaevine gönderildi.