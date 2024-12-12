Hatay'da 2 Firari Hükümlü Yakalandı

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Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü ile hırsızlık suçundan aranan zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya ve İskenderun ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan F.B. ve G.K. ile hırsızlık suçundan aranan İ.E.A. yakalandı.

İşlemlerinin ardından hükümlüler cezaevine gönderildi, şüpheli ise serbest bırakıldı.