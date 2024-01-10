Hatay\'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Özgür Özel'den Mansur Yavaş ve Erdal Beşikçioğlu arasındaki krizine ilişkin ilk sözler: Öyle itiraz edeceği bir şey yok•
AFAD, Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alan Hatay'da korkutan bir deprem meydana geldi. Hatay'ın Samandağ ilçesi saat 22.38'de 4,2 büyüklüğünde depremle sarsıldı.
Deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli korku yaşadı. Sarsıntı Hatay'ın yanı sıra çevre illerde de hissedildi.
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