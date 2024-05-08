Hatay'da 404 Dükkanlı Prefabrik Çarşı, İşletmelerin Müşterileriyle Yeniden Buluşmasını Sağlıyor - Son Dakika
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Hatay'da 404 Dükkanlı Prefabrik Çarşı, İşletmelerin Müşterileriyle Yeniden Buluşmasını Sağlıyor

Hatay\'da 404 Dükkanlı Prefabrik Çarşı, İşletmelerin Müşterileriyle Yeniden Buluşmasını Sağlıyor

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde işletmeleri yıkılan veya hasar gören esnafın müşterileriyle yeniden buluşması için kurulan 404 dükkanlı Türkiye Yüzyılı Prefabrik Çarşısı, tam kapasite hizmet veriyor. AFAD ve Hatay Valiliği işbirliğinde merkez Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'ne kurulduktan sonra Cumhuriyet'in 100. yılının kutlandığı 29 Ekim 2023'te açılan çarşı, 7 aydır bölge ekonomisine hareket katıyor. Çarşıdaki her biri 24 metrekarelik 404 işletmeye kurayla yerleştirilen esnaf, Kahramanmaraş merkezli afet nedeniyle uzak kaldıkları müşterilerini ağırlıyor. Tüm dükkanların faaliyette olduğu çarşıda, giyim, market, şarküteri, kozmetik, kuaför ve restoran gibi vatandaşların ihtiyaç duyduğu birçok alanda hizmet sunuluyor. İş yerleri yıkılan veya hasar gören esnafın ticari faaliyetlerini sürdürmesini sağlayan çarşı, bölge halkı tarafından sıkça tercih ediliyor. Prefabrik çarşı sayesinde hem memleketine hem işine dönen esnaflar, tekrar işlerine başlamaktan mutluluk duyduklarını ifade ediyor.

08.05.2024 11:51
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Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde işletmeleri yıkılan veya hasar gören esnafın müşterileriyle yeniden buluşması için kurulan 404 dükkanlı Türkiye Yüzyılı Prefabrik Çarşısı, tam kapasite hizmet veriyor.

AFAD ve Hatay Valiliği işbirliğinde merkez Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'ne kurulduktan sonra Cumhuriyet'in 100. yılının kutlandığı 29 Ekim 2023'te açılan çarşı, 7 aydır bölge ekonomisine hareket katıyor.

Çarşıdaki her biri 24 metrekarelik 404 işletmeye kurayla yerleştirilen esnaf, Kahramanmaraş merkezli afet nedeniyle uzak kaldıkları müşterilerini ağırlıyor.

Tüm dükkanların faaliyette olduğu çarşıda, giyim, market, şarküteri, kozmetik, kuaför ve restoran gibi vatandaşların ihtiyaç duyduğu birçok alanda hizmet sunuluyor.

İş yerleri yıkılan veya hasar gören esnafın ticari faaliyetlerini sürdürmesini sağlayan çarşı, bölge halkı tarafından sıkça tercih ediliyor.

Prefabrik çarşı sayesinde hem memleketine hem işine döndü

Parfüm satıcısı 34 yaşındaki Adem Karadeniz, AA muhabirine, 6 Şubat'taki depremde Ekinci Mahallesi'ndeki evi ve Zenginler Mahallesi'ndeki işletmesinin yıkıldığını söyledi.

Karadeniz, farklı şehirlerde kaldıktan sonra bir süre Mersin'de ikamet ettiğini, prefabrik çarşıda iş yeri verilmesi üzerine kente dönüp Madenboyu Mahallesi'ndeki babaevine taşındığını anlattı.

Meslekte 10 yılı geride bıraktığını belirten Karadeniz, şöyle konuştu:

"Allah devletimizden razı olsun. Bizlere Türkiye Yüzyılı Prefabrik Çarşısı'nda iş yeri verdi. Antakya'nın en güzide yeri Köprübaşı'ndaki iş yerimiz yıkıldı. Burada işimize dört elle sarılıyoruz. Şehir dışındaki insanlarımız da bir an önce Antakya'ya gelmeli, burayı bırakmamalılar."

Çarşıda 1 aydır hizmet veren Karadeniz, yeniden işe başlamanın acılarını dindirdiğini, tanıdığı esnaf ve müşterilerle buluştuğu için mutlu olduğunu dile getirdi.

"Hatay'ı terk edersek şehir ayağa kalkamaz"

Butik işletmecisi 30 yaşındaki Duygu Okçu da çarşının mesleğe dönmesini sağladığını ifade ederek, "Tekstil işi yaparken maalesef asrın felaketinde iş yerimi kaybettim. Depremin ardından prefabrik çarşıda verilen yerde yaşama tutunmaya çalışıyoruz." dedi.

Uğur Mumcu Bulvarı'ndaki 3 katlı modaevi yıkılan 45 yaşındaki Bereket Kanatlı da her şeye sıfırdan başladığını vurgulayarak, "Tekrar ayağa kalkmaya, iş yerimiz sayesinde hayata tutunmaya çalışıyoruz. Hatay'ı terk edersek şehir ayağa kalkamaz. Herkes geri dönsün ki şehrimiz tekrar ayağa kalksın. Biz varsak bu şehir var." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA

Deprem, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da 404 Dükkanlı Prefabrik Çarşı, İşletmelerin Müşterileriyle Yeniden Buluşmasını Sağlıyor - Son Dakika

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