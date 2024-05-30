Hatay'da 6 kaçak göçmen yakalandı, 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hatay'da 6 kaçak göçmen yakalandı, 3 şüpheli tutuklandı

Hatay\'da 6 kaçak göçmen yakalandı, 3 şüpheli tutuklandı

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yapılan analiz çalışmaları sonucunda takip ettikleri 2 araçta 6 kaçak göçmen tespit etti. Göçmenlerin ülkeye girişini sağlayan 3 şüpheli de gözaltına alındı ve tutuklandı. Yakalanan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

30.05.2024 15:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HATAY'da takip sonucu durdurulan iki araçtan 6 kaçak göçmen çıktı. Kaçak göçmenlerin ülkeye girişini sağlayan 3 şüpheli tutuklandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Mayıs'ta göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yapılan analiz çalışmaları neticesinde tespit edilen 2 aracı, takip sonucu Antakya- Belen yolunda durdurdu. Yapılan kontrolde, üzerlerinde herhangi bir tanıtım kartı olmayan ve ülkeye illegal yollardan girdikleri anlaşılan 6 göçmen tespit edildi. Yakalanan göçmenlerin ülkeye girişini ve ülke içinde nakillerini sağladıkları belirlenen H.K., A.L. ve H.E. de gözaltına alındı.

3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Göçmenler ise işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA

İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Göçmen, Hatay, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da 6 kaçak göçmen yakalandı, 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:31 Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM’de kabul edildi Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
16:05 Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı
13:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz
13:16 Türkiye’de yaşlı nüfus oranı ilk kez çift haneye ulaştı Türkiye'de yaşlı nüfus oranı ilk kez çift haneye ulaştı
12:52 Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti Hakim Oktay Tabur’un görevine son verildi Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti! Hakim Oktay Tabur'un görevine son verildi
15:44 TFF Başkanı Büyükekşi’ye Galatasaray’ın şampiyonluğunu sordular, “Çok şükür“ karşılığını verdi TFF Başkanı Büyükekşi'ye Galatasaray'ın şampiyonluğunu sordular, "Çok şükür" karşılığını verdi
15:30 Bayram öncesi otobüs bileti fiyatları uçak biletini geçti Bayram öncesi otobüs bileti fiyatları uçak biletini geçti
15:26 Fenerbahçe, gelecek sezonun ilk transferini Fatih Karagümrük’ten yapıyor Fenerbahçe, gelecek sezonun ilk transferini Fatih Karagümrük'ten yapıyor
15:02 Marangoz çıraklığından şampiyonluğa Konferans Ligi’nin kahramanı Ayoub El Kaabi’nin ilham veren hikayesi Marangoz çıraklığından şampiyonluğa! Konferans Ligi'nin kahramanı Ayoub El Kaabi'nin ilham veren hikayesi
14:52 Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti
14:48 “1 TL’ye satılık ev“ ilanları bakanlığı harekete geçirdi "1 TL'ye satılık ev" ilanları bakanlığı harekete geçirdi
14:25 Oyuncu Gülşah Çomoğlu, son yolculuğuna uğurlandı Ailesi gözyaşlarına boğuldu Oyuncu Gülşah Çomoğlu, son yolculuğuna uğurlandı! Ailesi gözyaşlarına boğuldu
14:23 Ağrı sokaklarında üstsüz şekilde dolaştı Kahvehanede oturanlara 2 soru yöneltti Ağrı sokaklarında üstsüz şekilde dolaştı! Kahvehanede oturanlara 2 soru yöneltti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 16:47:26. #1.11#
SON DAKİKA: Hatay'da 6 kaçak göçmen yakalandı, 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement