Hatay'da 7 düzensiz göçmen yakalandı, 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Hatay'da 7 düzensiz göçmen yakalandı, 1 şüpheli tutuklandı

Hatay\'da 7 düzensiz göçmen yakalandı, 1 şüpheli tutuklandı

Hatay'da polis ekipleri göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yapılan operasyonda, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda göçmenlere yardım ettiği tespit edilen bir şüpheli ise tutuklandı. Yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

27.02.2024 15:39
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Hatay'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, polis ekipleri göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Reyhanlı ilçesi Kuşaklı Mahallesi'nde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 7 kişi yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin ülkeye girişini sağladığı tespit edilen H.E.İ. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yabancı uyruklu 7 kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

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