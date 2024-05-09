Hatay'da ambulansta çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Hatay'da ambulansta çıkan yangın söndürüldü

Hatay\'da ambulansta çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın Defne ilçesinde seyir halindeki bir ambulansta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı olan ambulans, Antakya - Samandağ yolu Çekmece mevkisinde seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Ambulanstaki sağlık personeli, yangını fark ederek araçtan inip hasta ve hasta yakınını güvenli bir şekilde dışarı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Ancak ambulans kullanılamaz hale geldiği için hasta ve hasta yakını, başka bir ambulansla hastaneye sevk edildi.

09.05.2024 14:01
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Hatay'ın Defne ilçesinde seyir halindeki ambulansta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı bir ambulansta, Antakya - Samandağ yolu Çekmece mevkisinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden ambulanstaki sağlık personeli araçtan inip hasta ve hasta yakınını da dışarı çıkardı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında ambulans kullanılamaz hale geldi.

Hasta ve hasta yakını başka bir ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaynak: AA

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