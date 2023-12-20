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Hatay'ın Defne ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü. - Son Dakika
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Hatay'ın Defne ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

Hatay'ın Defne ilçesinde, apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.

Hatay\'ın Defne ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü.
20.12.2023 - 10:29,
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Hatay'ın Defne ilçesinde, apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sümerler Mahallesi'nde 2 katlı apartmanın 1'inci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Hatay'ın Defne ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü. - Son Dakika
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