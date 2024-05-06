Hatay'da berberin çizgi film karakterli önlük şakası - Son Dakika
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Hatay'da berberin çizgi film karakterli önlük şakası

Hatay\'da berberin çizgi film karakterli önlük şakası

Hatay'da bir berber, müşterilerine giydirdiği çizgi film karakterli önlüklerle eğlenceli anlar yaşattı. Berber, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. Müşteriler de şakaya şaşırdıklarını ve güldüklerini belirtti.

06.05.2024 13:03  Güncelleme: 13:04
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Hatay'da berber Emrecan Çelebi, giydirdiği çizgi film karakterli önlüklere müşterilerinin verdiği eğlenceli tepkileri, cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Dörtyol ilçesinde yaşayan Çelebi, çocuklar için hazırlanmış çizgi film karakterli berber önlüklerini yetişkin müşterilerinin tıraşı sırasında da kullandı.

Bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Çelebi, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Çelebi, AA muhabirine, tıraş ettiği kişileri güldürmek için böyle bir şaka yapmak istediğini söyledi.

O anları kameraya aldığını ve çok eğlendiklerini belirten Çelebi, "Çocuk tıraş bezini taktığımızda, biz de nasıl tepkiler vereceklerini bilmiyorduk, bize de sürpriz oldu. Ortaya bu görüntüler çıktı. Ben videoyu çekerken çok eğlendim, müşterilerim de çok eğlendi. Özellikle videonun yayılma amacı Hatay'da hayatın biraz daha normale dönüyor olması. Depremden sonra biraz da olsa insanları gülümsetebilmek bizi çok mutlu etti." diye konuştu.

Müşterilerden Emir Sert de şaka karşısında çok şaşırdığını ve güldüğünü anlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hatay'da berberin çizgi film karakterli önlük şakası - Son Dakika

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