Hatay\'da çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü

Hatay'ın Antakya, Samandağ, Kırıkhan ve Hassa ilçesinde çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkez Antakya ilçesine bağlı Avsuyu Mahallesi'nde otluk alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine giden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.
Samandağ'a bağlı Meydan Mahallesi'nde çıkan kamışlık alan yangını da itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Kırıkhan ilçesi Camuzkışlası Mahallesi'nde çıkan anız yangını ile Hassa ilçesi Sapanözü Mahallesi'ndeki otluk yangını da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
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