Hatay'da çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü

Hatay'ın Antakya, Defne ve Altınözü ilçelerinde çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.
Defne ilçesi Toygarlı Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın bir traktöre sıçradı.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.
Altınözü ilçesi Altınkaya Mahallesi'nde de zeytinlikte çıkan yangın, itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü.
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