Hatay'da deniz üzerinde hortum görüntülendi

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Hatay'da hortum böyle görüntülendi

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde deniz üzerinde yaşanan hortum karadan görüldü.

Samandağ ilçesinde sabah saatlerinden itibaren fırtına ve yağış etkili olmaya başladı. Fırtınayla birlikte Akdeniz semalarında hortum yaşandı. Samandağ ilçesinden de gözlenen hortum karaya ulaşmadan sona erdi. Karadaki vatandaşlar tarafından gözlenen hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.