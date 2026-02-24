Hatay'da deprem sonrası kütüphaneler büyüdü, kitap sayısı arttı - Son Dakika
Hatay'da deprem sonrası kütüphaneler büyüdü, kitap sayısı arttı

24.02.2026 14:21
HATAY Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat depremleri sonrasında kentte kütüphane sayısının 21'den 24'e yükseldiğini, kitap sayısının ise 62 bin 543 artarak 356 bin 877'ye ulaştığını açıkladı.

Vali Mustafa Masatlı, Kırıkhan ilçesinde aslına uygun olarak restore edilen Nuriye Ulviye Civelek Çocuk Kütüphanesi'ni ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden Masatlı, ardından açıklamalarda bulundu. Masatlı, 6 Şubat depremleri sonrasında kentteki kütüphane sayısının 21'den 24'e yükseldiğini, kitap sayısının ise 62 bin 543 artarak 356 bin 877'ye ulaştığını belirtti.

'KÜTÜPHANE, BİR ŞEHRİN İRFANIDIR'

Kütüphanelerin yalnızca bir binadan ibaret olmadığını belirten Vali Masatlı, "Kütüphane, bir şehrin aklıdır, hafızasıdır, irfanıdır. Bir çocuğun hayalini büyüten, bir gencin yönünü belirleyen, toplumun kültürünü diri tutan merkezdir. Bu tablo, Hatay'ın en zor zamanında bile kitaba sırtını dönmediğinin, geleceğini bilgiyle kurma iradesini kaybetmediğinin en somut göstergesidir. Bugün bu açıklamayı, depremde yıkılan ancak özgün mimarisine uygun şekilde yeniden inşa edilen Nuriye Ulviye Civelek Çocuk Kütüphanemizde yapıyoruz. 1965 yılında halkın girişimiyle kurulan bu kütüphane, Hatay'ın dayanışma ruhunun sembollerinden biridir. Resmi açılışı da 27 Aralık 2025 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilmiştir. Biz biliyoruz ki şehirler sadece taşla değil, bilgiyle de onarılır. Hatay, bilgiyle yeniden yükselmeye devam ediyor" dedi.

Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ/ HATAY,

Kaynak: DHA

14:47
