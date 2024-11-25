Hatay\'da Depremde Hasar Gören 10 Katlı Bina Kontrollü Olarak Yıkıldı

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HATAY'ın Samandağ ilçesinde ağır hasarlı 10 katlı binanın iş makinesiyle kontrollü olarak yıkımı, kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde Hatay'da ağır hasar alan binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan 10 katlı bina, iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Binanın yıkımı kameralara yansıdı. Çökmeyle etrafı toz bulutu kapladı.