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Hatay'da depremde hayatını kaybeden gazeteciler için anma programı düzenlendi - Son Dakika
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Hatay'da depremde hayatını kaybeden gazeteciler için anma programı düzenlendi

Hatay Basın Cemiyeti Başkanı ve üyeleri, depremde hayatını kaybeden gazetecilerin kabrini ziyaret etti. Anma programında Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Hayatını kaybeden gazetecilerin annelerine ajanda hediye edildi. Başkan Otuzbir, meslektaşlarına Allah'tan rahmet diledi.

Hatay\'da depremde hayatını kaybeden gazeteciler için anma programı düzenlendi
10.01.2024 - 14:27,
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Hatay'da, 6 Şubat'taki depremlerde yaşamını yitiren gazeteciler için anma programı düzenlendi.

Hatay Basın Cemiyeti Başkanı Hikmet Otuzbir ve cemiyet üyeleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yaşamını yitiren gazetecilerin kabrini ziyaret etti.

Cemiyet üyeleri, depremde kaybettikleri meslektaşları için dua etti, kabirlerine karanfil bıraktı.

Daha sonra prefabrik Hatay Gazeteciler Cemiyeti binasında devam eden anma programında, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Depremde hayatını kaybeden Anadolu Ajansı muhabiri Burak Milli'nin annesi Ayşe Fatma Gözüküçük ve Demirören Haber Ajansı muhabiri İzzet Nazlı'nın annesi Fatma Nazlı'ya üzerlerinde çocuklarının fotoğraflarının ve isimlerinin yer aldığı ajanda hediye edildi.

Hatay Basın Cemiyeti Başkanı Otuzbir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü buruk kutladıklarını belirterek, depremde hayatını kaybeden meslektaşlarına Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

Kaynak: AA
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