Hatay'da Elit Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili 7 sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika
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Hatay'da Elit Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili 7 sanığın yargılanmasına başlandı

Hatay\'da Elit Apartmanı\'nın yıkılmasıyla ilgili 7 sanığın yargılanmasına başlandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki ilk depremde 88 kişinin hayatını kaybettiği Elit Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili 3'ü tutuklu 7 sanığın yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanıkların yanı sıra yapı sahibi, müteahhit firma yetkilileri ve diğer ilgili kişiler de duruşmada hazır bulundu. Sanıklar suçlamaları kabul etmezken, mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

10.07.2024 17:31
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki ilk depremde 88 kişinin hayatını kaybettiği Elit Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili 3'ü tutuklu 7 sanığın yargılanmasına başlandı.

Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar yapı denetim sorumlusu Gökhan T, statik proje müellifi Mehmet Y. ve müteahhit firma yetkilisi Midhat T. ile tutuksuz yargılanan yapı sahibi Akıl İ, müteahhit firma yetkilisi Bilal A, şantiye şefi Burak K, proje ve uygulama denetçisi Mustafa K. ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, yıkılan binanın enkazında yakınlarını kaybeden bazı müştekiler de hazır bulundu.

Gökhan T. savunmasında, bir kusurunun bulunmadığını iddia ederek yıkılan binanın yapım aşamasında, projeye uygun olmadığı gerekçesiyle bir dönem mühürlendiğini ileri sürdü.

Diğer sanıklardan Midhat T. ise bir dönem mühürlenen bina için belediyenin çorba evine 145 bin lira bağış yapıldığını ve mührün kaldırıldığını savunarak, "Benim bu işle alakam yok. Vicdanım rahat." dedi.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, Akıl İ'nin tutuklanmasına, Mehmet Y'nin ise tahliye edilmesine karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Davanın iddianamesinde, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremde 88 kişinin hayatını kaybettiği Elit Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili 3'ü tutuklu 7 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi isteniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hatay'da Elit Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili 7 sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika

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