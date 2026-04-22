Hatay'da engelli çocuklar, 23 Nisan dolayısıyla çeşitli etkinliklerle bir araya geldi
Hatay'da engelli çocuklar, 23 Nisan dolayısıyla çeşitli etkinliklerle bir araya geldi

22.04.2026 12:02
Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından engelli bireylerin rehabilitasyonu ve sosyal hayata katılımını desteklemek amacıyla kurulan Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi'nde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) yerleşkesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla 3 Aralık 2024'te açılan merkezde düzenlenen etkinlikte, müzik dinletileri ve çeşitli gösteriler gerçekleştirildi.

Palyaçoların da yer aldığı etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi.

Vali Mustafa Masatlı, eşi Esra Masatlı, Fiziksel Engelliler Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yaşar Tatar ve HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren'in de katıldığı etkinlikte, protez takılan ampute çocuklar da alıştırma bandında ilk adımlarını attı.

Vali Masatlı, etkinlikte gazetecilere, merkezin Türkiye'de alanında ilk ve tek olduğunu söyledi.

Engelli çocukların merkezdeki etkinlikte bayramı doya doya yaşamalarına şahit olduklarını belirten Masatlı, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın bu şekilde gözlerindeki mutluluğu, yüzlerindeki ifadeyi görünce bizler de ziyadesiyle mutlu oluyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bizim açımızdan da çok kıymet arz ediyor çünkü tüm dünyada çocuklar için atfedilmiş tek bayram. İyi ki böyle bir bayramımız var. Bizler de sadece okullarımızdaki çocuklarımız değil, bu merkezimizdeki çocuklarımızla bayramı coşkuyla, gururla yaşıyoruz."

Kaynak: AA

