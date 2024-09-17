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Hatay'da Fay Zonu Araştırmaları

Hatay\'da Fay Zonu Araştırmaları

Bilim insanları, 6 Şubat depremlerinin Ölü Deniz Fay Zonu üzerindeki etkilerini inceliyor.

17.09.2024 11:48
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Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerin Ölü Deniz Fay Zonu'na etkileri üzerine bilim insanlarınca saha araştırması yapılıyor.

Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Araştırma Platformunca yürütülen proje kapsamında fay hatlarında yapılan incelemeler, Malatya'nın ardından Hatay'da devam ediyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Jeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve AFAD Bilimsel Destek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir'in başkanlığındaki 10 kişilik ekip, Ölü Deniz Fay Zonu'nun Hacıpaşa fayının geçtiği Altınözü ilçesi Hacıpaşa Mahallesi'nde araştırma gerçekleştiriyor.

Bölgede iki hendek açan bilim insanları, fay hattının hareketlerini mercek altına alıyor, analiz için örnek topluyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin fay zonuna etkilerini inceleyen ekipte, farklı üniversitelerden akademisyenler yer alıyor.

"6 Şubat depremiyle ilgili deformasyonlar görebiliyoruz"

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, AA muhabirine, proje çerçevesinde Ölü Deniz Fay Zonu'nun Narlı, Sakçagöz, Yesemek ve Hacıpaşa faylarını incelediklerini söyledi.

İncelemelerinin hafta boyunca süreceğini belirten Sözbilir, şöyle konuştu:

"Hacıpaşa Fayı üzerinde açtığımız iki hendekte şunu gördük; Ölü Deniz Fayı geçmişte yüzeye çıkarak can ve mal kaybına neden olmuş, fayın çok yakın zamanda kırılmadığını ve büyük olasılıkla 1800'lü yıllara denk gelen bir tarihte büyük bir deprem ürettiğini tahmin ediyoruz. Bunu saptamak için hendeklerden örnekler alıyoruz. Onların analiz sonuçlarına göre son depremi ne zaman yaptığını ve o süreden sonra ne kadar bir zaman geçtiğini öğrenmiş olacağız."

Sözbilir, "Fay üzerinde dolaştığımızda 6 Şubat depremiyle ilgili deformasyonlar gördük. Ölü Deniz Fayı, 6 Şubat'taki deprem sonrasında epey bir zorlanmış ve kırılmaya karşı direnç göstermiş. Henüz kırılmamış ancak gelecekte, zamanı geldiğinde bu fay deprem üretecektir." ifadelerini kullandı.

Fay zonunda 7 ve üzerinde depremin yaşanabileceğini dile getiren Sözbilir, "Bu fayın Suriye içerisinde de kolları var. Onların yıkıcı deprem üretmesi bizi de etkileyecektir. Sadece Türkiye sınırlarındaki fayları değil, komşu fayları da çalışmamız gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Türkiye Deprem Tehlike Haritası yeniden düzenlenecek

Sözbilir, 14 üniversiteden 100'den fazla bilim insanının yer aldığı projenin tamamlanmasının ardından Türkiye Deprem Tehlike Haritası'nın yeniden düzenleneceğini belirtti.

Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy da 6 Şubat depremleri sonrasında diri fayların ne zaman kırıldığını, depremlerin tekrarlanma aralıklarını ve genel özelliklerini belirlemeyi hedeflediklerini söyledi.

Kaynak: AA

Hasan Sözbilir, Deprem, Sağlık, Güncel, Çevre, Dünya, hatay, Son Dakika

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