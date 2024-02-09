Hatay'da Firari 2 Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Hatay'da Firari 2 Hükümlü Yakalandı

Hatay\'da Firari 2 Hükümlü Yakalandı

Hatay'da dolandırıcılık suçundan 23 yıl 7 ay, hırsızlık suçundan ise 17 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü polis tarafından yakalandı. Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

09.02.2024 15:53
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Hatay'da 23 yıl 7 ay ve 17 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Polis, Antakya ilçesinde "dolandırıcılık" suçlarından 23 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan K.A. ve "hırsızlık" suçundan 17 yıl 1 ay hapis cezası bulunan M.G'yi yakaladı.

Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

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