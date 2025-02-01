Hatay'da Firari Hükümlüler Yakalandı

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Hatay'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 4 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya, Defne ve Arsuz ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlüler C.F, S.B, A.M. ve .S.S. ile çeşitli suçlardan aranan A.A. yakalandı.

İşlemlerinin ardından hükümlüler cezaevine gönderildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli A.A. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.