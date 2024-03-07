Hatay\'da Kadın Girişimciler Kereste ve Metal Mobilya Üretimi Yaparak İhracat Yapıyor

Hatay'da "erkek işi" olarak görülen kereste ve metal mobilya üretimi yapan kadın girişimciler, gerçekleştirdikleri ihracatla da dikkati çekiyor.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP) "Depremden Etkilenen Küçük İşletmelerin Desteklenmesi Hibe Programı" çerçevesinde İsveç'ten alınan fonla destek sağladığı depremzede kadın girişimcilerin ele alındığı dosya haberin üçüncü ve son bölümünde, kereste ve metal mobilya üretimi gerçekleştiren kadınlarla röportaj yapıldı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde eşi ve çocuklarıyla kereste imalatı yapan Beyhan Sehil, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, eşinden öğrendiği mesleğini iki oğluyla devam ettirdiğini belirtti. Gerçekleştirdiği üretime ilişkin bilgi veren Sehil, "Ambalaj sandıklarını demonte olarak üretiyoruz. Bu ürünleri, Ürdün'e ihraç ediyoruz. Ürünlerimiz domates, kavun ve üzüm sandığı olarak kullanılıyor. Talep doğrultusunda ülkenin her yerine gönderebiliriz." dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde iş yerlerinin yıkıldığını, tüm malzeme ve makinelerinin ise enkaz altında kaldığını anlatan Sehil, depremden yaklaşık 6 ay sonra yeniden üretime başladıklarını söyledi.
Sehil, yeni atölyesini diğer depremzedelerle yardımlaşarak kurduklarını bildirerek, "Bu süreçte bizlere destek veren kurumlara da teşekkür ediyoruz. Bizim gibi atölyelerde üretimin devam etmesi için daha fazla desteğe ihtiyaç var." diye konuştu.
Mesleğinin "erkek işi" olarak görüldüğünü ifade eden Sehil, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu, zaten eşimin mesleğiydi ama onunla çalıştıktan sonra 'ben de yapabilirim' diyerek işe başladım. Her güçlü erkeğin arkasında bir kadın varsa, benim arkamda da güçlü bir adam var. Beni destekleyerek bu işin içine soktu. Kadının olmadığı sektör yok. Biraz ağır bir iş ama çalışmak isteyen kadınlarımıza da kapımız açık."
"Yeni iş yerimizde üretmeye devam ediyoruz"
Ganime Eroğlu da Hatay'ın Antakya ilçesinde metal mobilya ve aksesuar üretimi gerçekleştiriyor. Depremde Antakya Küçük Sanayi Sitesi'ndeki iş yeri yıkılan Eroğlu, geçen yıl eylül ayında faaliyete başlattığı yeni atölyesinde çalışmalarını sürdürüyor.
Yaklaşık 1500 metrekarelik dükkanında koltuk ayakları, zigon sehpa, metal kitaplık, kafe ile restoran masa ve sandalyesi üretimi yaptıklarını anlatan Eroğlu, "Aile işletmesiyiz. Ben 2019 yılı itibarıyla işin içine girdim. Almanya, İsviçre ve Arap ülkelerine ürünlerimizi gönderiyoruz. Almanya'ya çoğunlukla masa ve sandalye gönderimi yapıyoruz. Arap ülkeleri ise gold (altın) rengi ürünleri daha çok tercih ediyor." dedi.
Eroğlu, deprem nedeniyle maddi ve manevi zorluklar yaşadıklarına işaret ederek, "Toparlanma sürecimiz çok zordu. Enkazda kalan eşyalarımızı çıkararak yeni bir yere taşıdık ancak taşındığımız yerde de yangın atlattık. Ürünlerimizin çoğu da orada yandı. Şimdi yeni yerimizde üretmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Kadınların her işin üstesinden gelebileceğini belirten Eroğlu, "Ben metal atölyesinde çalışıyorum, bu belki kadınlar için alışık olunmayan bir alan ama yapabiliyorum, başarabiliyorum. Kadınlar yeter ki istesin." diye konuştu.
Son Dakika › Güncel › Hatay'da Kadın Girişimciler Kereste ve Metal Mobilya Üretimi Yaparak İhracat Yapıyor - Son Dakika
İstanbul Üniversitesi Milletlerarası Hukuk Bölümü Öğretim Üyesi Deniz Baran, Nikaragua'nın Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'e desteği nedeniyle Almanya'ya karşı açtığı davanın detaylarını AA Analiz için kaleme aldı.
Sivas'ta yaşayan Şemsettin Kılıç, 40 yıldır kumru besliyor. Günün büyük bir bölümünü kumrular için hazırladığı yaşam alanında geçiren Kılıç, kuşları ile çocuk gibi ilgileniyor. Sivas kumrusunun kendine has özellikleri olduğunu söyleyen Kılıç, bu kumruların yurtdışından da talep gördüğünü belirtti.
Kazakistanlı müzisyen Dimash Qudaibergen, 24 Mayıs'ta Beşiktaş Stadyumu'nda gerçekleştireceği İstanbul konseri için özel bir konsept hazırladığını söyledi. Qudaibergen, Türkiye'nin farklı şehirlerinde de konser vereceğini belirtti ve Türk ve Kazak dostluğunu sahnede gösterebilmeyi amaçladığını ifade etti. Ayrıca, İstanbul konserinde Türkçe şarkılar da seslendireceğini ve yeni şarkılarının Kazak ve Türk öğelerini birleştirdiğini söyledi.
Tekirdağ Asyaport Limanı'nda özel eğitim alarak TTC araçlarıyla konteyner taşıyan 6 kadın operatör, işlerindeki başarılarıyla çevrelerindeki kadınlara örnek oluyor. Operatörler, erkeklerin şaşırmasına rağmen artık onlarla alıştıklarını belirtiyor. Kadın operatörler, kurallara uyulduğu sürece her kadının yapabileceği bir iş olduğunu vurguluyor.
Artvin'in Hopa ilçesinde kurulan halı yıkama işletmesinde çalışan kadınlar, temizlik işinde hassas oldukları için bu sektöre adım attı. Kadınlar, yıkadıkları halıları paketleyerek evlere teslimatını yapıyor. Müşteriler ise kadınları karşılarında görünce şaşırıp memnuniyetlerini dile getiriyor. Kadınlar, güçlerini birleştirerek başarılı işlere imza attıklarını belirtiyor.
Erzurum'da 2024 yılının ilk 2 aylık döneminde polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında 78 kişi yaralandı. Ayrıca, bu dönemde 189 maddi hasarlı kaza gerçekleşti ve 1 kişi hayatını kaybetti. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, 2024 yılında toplamda 174 ölümlü-yaralamalı kaza, 408 maddi hasarlı kaza ve 300 yaralı kaydedildi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, her yıl düzenli olarak yaptığı 'Ramazan Dayanışma Paketi' dağıtımlarına başladı. Dağıtım kapsamında, yaklaşık 144 bin haneye gıda paketlerinin ulaştırılması hedefleniyor.
Gaziantep'te yapılan huzur ve güven uygulamasında kaçakçılık yaptığı iddiasıyla 14 kişi gözaltına alındı. Uygulamalarda 2 bin 960 paket kaçak sigara, 150 elektronik sigara, 250 kilogram kaçak tütün, 20 gram skunk, 18 gram toz esrar, 20 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız av tüfeği ve dijital tartı ele geçirildi.
Kayseri Erciyes A.Ş. ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı tarafından organize edilen Erciyes Türksoy Kupası, Türk dünyasından genç kayak sporcularını zirvede bir araya getirdi. 7 ülkeden sporcular kıyasıya mücadele etti.
Balıkesir'de polis ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli gözaltına alındı. Uygulamalar sonucunda 1 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet fişek, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet tüfek, 30 adet kartuş ve 3 adet uçaksavar fişeği, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ve esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 15 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?