Hatay\'da Komiser Yardımcısı ve Tekvandocu Zeynep Baykuş, 30 Kadına Savunma Eğitimi Veriyor

Hatay'da komiser yardımcısı ve tekvandocu Zeynep Baykuş, 30 kadına yakın savunma eğitimi veriyor.
Valilik ve İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirilen "Birlikte Güvendeyiz" projesi kapsamında, merkez Antakya ilçesindeki Büyükdalyan Geçici Konaklama Merkezi'nde kadınlara yönelik çalışmalar yapılıyor.
Polislerin aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması hakkında bilgilendirme yaptığı kadınlar, yakın savunma eğitimiyle de kendilerini korumayı öğreniyor.
İl Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı ve tekvandocu Zeynep Baykuş'un verdiği eğitimde, temel düzeyde savunma teknikleri anlatılıyor.
Merkezde haftada 2 gün gerçekleştirilen uygulamalı eğitime 30 kadın katılıyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürü Ahmet Polat, AA muhabirine, kadına yönelik şiddetin önüne geçmek için faaliyetler yürüttüklerini söyledi.
Kadınların kendilerini güvende hissetmesini amaçladıklarını dile getiren Polat, "Kadına şiddetle mücadele konusunda en etkili yöntemlerden birisi kesinlikle yakın savunmadır." dedi.
Polat, kadınların karşılaşabilecekleri olası saldırılara karşı eğitildiğini belirterek, "Şiddete karşı en önemli önlemin, kadınların kendilerini savunmaları olarak görmekteyiz. Tabii ki biz burada kara kuşak karateciler yetiştirmiyoruz. Önemli olan kadınların, kendilerine yönelik saldırıyı karşılamaları, savuşturmaları ve oradan uzaklaşmaları." diye konuştu.
"Tehlike anında ne yapacağımızı öğrenmiş olduk"
Eğitime katılan Ayşegül Güner de öğrendikleri sayesinde daha güvenli hissettiğini vurgulayarak, "Buradaki eğitimi çok faydalı buldum. Proje kapsamında güzel bilgiler aldık. En azından tehlike anında ne yapacağımızı öğrenmiş olduk." ifadesini kullandı.
Sema Günay da yararlı savunma teknikleri öğrendiklerini belirterek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.
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