Hatay'ın İskenderun ilçesinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden başpolis memuru Murat Kabakçı'nın cenazesi, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.
Kabakçı için İskenderun Denizciler Şehit Kazım Şengül Polis Merkezi Amirliği'nde tören düzenlendi.
Kabakçı'nın cenazesi törenin ardından memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesine gönderildi.
Kabakçı'nın cenazesi, Tapu Tepesi Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Cenaze törenine, Kabakçı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra İlçe Emniyet Müdürü Tarık Esat Kahveciler de katıldı.
Son Dakika › Güncel › Hatay'da kalp krizi sonucu yaşamını yitiren polis memurunun cenazesi Osmaniye'de defnedildi - Son Dakika
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