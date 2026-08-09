Hatay'da Kaybolan Çocuk İçin Arama Başlatıldı
Samandağ'da denize giren 13 yaşındaki Mehmet Ali Himyen kayboldu, arama çalışmaları sürüyor.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde kaybolan çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.
Çevlik Mahallesi sahilinden yüzmek için denize giren Mehmet Ali Himyen (13), bir süre sonra gözden kayboldu.
Çocuğun yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sahil güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Himyen'in bulunması için denizde ve kıyıda çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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